Cádiz para yanquis ricos

Ha sido un pelotazo. Eso sí que es un pelotazo. The New York Times ha hecho mucho más por Cádiz que los paseos de las fuerzas vivas gaditanas a Fitur. Al incluir a Cádiz (capital & provincia) entre los 52 destinos recomendados para 2019 no es que la ponga en el mapa, donde ya estaba desde los tiempos fenicios, sino que ilumina a los americanos para que vengan. Lo aviso: hay yanquis más allá de Rota. Y da la casualidad de que son los turistas más ricos del mundo. Además The New York Times es el periódico con más lectores en el Upper West Side, que es donde habita el pijerío demócrata de los Clinton. En NY se puede ser progre y rico.

Es muy importante porque Cádiz es el único destino de España que aparece entre los 52 destacados en todo el mundo. Lo más cercano sería las portuguesas islas Azores, que están en el Atlántico, por donde vienen las borrascas. Pero lo más impactante no es que en la edición en inglés aparezca Cádiz situada en Jerez, Spain. Eso es lo normal, teniendo en cuenta que el aeropuerto no se llama de Jerez-Cádiz; y tampoco importa porque se entiende que Cádiz es el destino, y que Jerez forma parte de eso.

Sin embargo, The New York Times ha dejado a nuestras autoridades con sus promociones al aire. Ha demostrado lo que interesa de verdad a los turistas norteamericanos, y no es lo que vendemos. En el reportaje del NY Times no se mencionan las tres C, no aparece ni el Carnaval, ni las Cofradías, ni el Cádiz CF. Y sólo se cita al final que tiene playas, y de pasada, sin profundizar.

¿En qué se han fijado? Pues en otras dos C: en la Catedral, que es la imagen aérea simbólica que publican, y en la Cocina. Destacan las cosas de comé, como dice Teresa Rodríguez, copiándole el copyright a Pepe Monforte. En la capital mencionan, como ejemplo general, al Saja River (situado en la frontera de la Puerta de Tierra) y el Código de Barra (de la plaza de Candelaria), además de El Faro, al que valora como un clásico vigente. Y, por supuesto, destacan el Aponiente de Ángel León, en El Puerto, que es un referente para atraer turismo de lujo con sus tres estrellas Michelín, así como el Alevante en Sancti Petri (sic) .

También se habla de Jerez con sus magníficas bodegas. Y del destino de lujo que es Vejer y los pueblos blancos. El autor, Andrew Farren, afirma que Cádiz "se parece más a La Habana que a Madrid". ¡No lo sabe bien! Y a falta de Fidel, están el Barroso de Puerto Real y el Kichi de La Viña. Un pelotazo, como digo, pero verán como el alcalde sigue hablando del Museo del Carnaval.