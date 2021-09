Si Cádiz volara

Lo primero que se preguntarán nuestros turistas nada más pisar Cádiz es cómo es posible que en esta provincia haya tanto paro y rentas tan bajas contando con unas playas tan envidiables. La industria turística de Málaga genera mucho más empleo, es mucho más rica y ni sus arenales con comparables, ni sus calas podrían sorprendernos. Pero el problema reside en que nuestros conspicuos gobernantes aún no han encontrado -salvando Chiclana- el equilibrio perfecto entre el coste ambiental, turístico y económico, para desarrollar una oferta hotelera más amplia y las infraestructuras necesarias que hagan nuestro destino mucho más atractivo. Que faltan plazas hoteleras es una evidencia que sólo los miopes niegan, lo mismo en El Puerto que en la capital, donde no existe un hotel de cinco estrellas, que en Tarifa, por citar otro caso de libro.

No se trata de perder la cabeza y mucho menos renunciar a nuestra autenticidad. Antes al contrario, hay que respetar las señas de identidad de cada territorio porque no tenemos la necesidad de parecernos a nadie. Ahora bien, es innegable que con un aeropuerto de dimensiones tan reducidas, con el desdoble desde Vejer a Algeciras aún en el limbo y con el nudo de Tres Caminos torturando a los visitantes que tratan de llegar a diario a nuestras costas es muy difícil crecer en un sector llamado a liderar nuestra economía. El problema es que en lugar de ir todos a una, cada municipio hace la guerra por su cuenta, como se ha demostrado cada año en Fitur. Si aprovechásemos el tirón de la marca Cádiz para vender nuestras playas, nuestro patrimonio y nuestra gastronomía, la realidad sería bien distinta. Pero a la vista de la ausencia de conciencia colectiva, ni siquiera nuestros gobernantes se ponen de acuerdo en las prioridades para dotar a la provincia de los proyectos que por población le corresponde. No es que no sepan, lo que les atenaza es el miedo a generar tensiones al apostar por unos territorios en lugar de otros

Cuando Juanma Moreno se apoyó en el talento y el músculo de esta provincia para vaticinar que muy pronto "Cádiz va a volar", le faltó anunciar con cifras y plazos un claro compromiso para impulsar un proyecto que vertebre de verdad esta provincia. Cádiz se ha consolidado entre más pujantes para el sector turístico a pulso. En la capital, este verano, no cabía un alfiler. Y hasta los jerezanos que tanto se han resistido históricamente a visitar sus playas han caído rendidos: una buena cerveza a pie de La Victoria antes del chapuzón para sentarte a comer un arroz en el Paseo no tiene precio. "¡Y la cerveza helada, he-la-da, y tirado de precio!", se dicen los más despistados. Tras el discurso del presidente, Cádiz intentó volar sin levantarse un palmo del terreno. Aunque le dejaran la puerta de la jaula abierta, hace tanto que no emprende a lo grande que se le ha olvidado, como si fuera un canario acostumbrado a que no le falte el alpiste. Ahora va a necesitar más que palabras para recobrar el impulso y levantar el vuelo de nuevo.