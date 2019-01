Cádiz es un pueblo de Jerez

No hay que redundar en el hecho de que se trata de un alto honor que Cádiz aparezca como el único destino español aconsejado por La Viaja Dama Gris, The New York Times. Es una publicidad impagable, aunque estemos en el puesto 50 de 52 propuestas para 2019 que hace este periódico. Tenemos que agradecer al señor Andrew Ferren, especialista en una cosa que al parecer se llama lifestyle, que haya destacado los méritos de la ciudad y la provincia, de manera especial los de carácter culinario. Le podemos perdonar que haya cometido un par de errores sin importancia, como decir que Código de Barras es nuevo o que Alevante está en el poblado de Sancti Petri. Le podemos perdonar que le gusten las supuestas obras de arte de Montenmedio o el chiringuito de Antonio Blázquez en Vejer. Como cantaban Los Lacios, "cada uno tiene sus gustos". Puestos a ser indulgentes incluso aceptamos que le gusten los vinos de Díez-Mérito, Lustau y Bodegas Tradición. Tiene que haber gente pa tó. Se me hace cuesta arriba la cantidad de elogios para Ángel León, cuyos platos califica de "poesía de mariscos", entre los que cita la patraña esa del arroz con plancton, producto que comercializa Vetalapalma desde Puebla del Río gracias al autodenominado Chef del Mar a razón de 74 euros los 15 gramos, que ríanse ustedes de los 250 euros del menú degustación de Aponiente. Ángel León se está haciendo millonario a costa del snobismo reinante. Allá cada cual cómo elige la manera en la que tira su dinero. Yo soy muy partidario de "El engaño de la gastronomía española", de José Berasaluce. Por cierto, todavía estamos a la espera de saber cuánto costó el famoso despesque al que Ángel León invitó a todos sus colegas con el patrocinio de la Junta de Andalucía. Igual nos enteramos ahora que hay cambio de gobierno. Aún así estoy dispuesto a aceptar pulpo como animal de compañía: es cierto, Ángel León promociona la provincia a la vez que se promociona a sí mismo. Se hace millonario pero difunde los valores de Cádiz como destino turístico. Lo que no estoy dispuesto a aceptarle al señor Andrew Ferren ni a la llamada biblia del periodismo mundial es que digan que Cádiz está en la provincia de Jerez. Por ahí no paso. Ya para qué cuento llamar a Jerez "refinado y culto"¿No quedamos que el famoso periódico neoyorquino tenía cientos de verificadores para contrastar cada uno de los datos que publicaban?¿Dónde estaban ese día?¿Se la había cogido sorda a base de fino o estaban embriagados con olor a boñiga de caballo?