José Manuel Serrano Cueto sigue con la recopilación de las historias de fantasmas gaditanos en la magnífica serie de libros "Cádiz oculto". Ya va por el número 3 motivo por el cual voy a iniciar unas cuantas sugerencias para que las recopile con destino al próximo volumen que pueda dar materia, incluso, para una película. El primero que se me ocurre es el extraño caso de los Caballeros Hospitalarios que no han podido celebrar la tradicional tenida de la secta por culpa de Zornoza, el ecónomo, el vicario o el deán, que yo ya me hago un lío con los cargos de Nuestra Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Getafeña.

Los pobres habían llevado a la tintorería las capas, le habían quitado el polvo a las gorgueras , habían sacado lustre a las medallas (¿sigue existiendo el Netol?), las devotísimas damas habían sacado de los cajones mantillas y peinetas e incluso habían ido a la peluquería que es lo que hacen las señoras de la alta sociedad en los momentos cumbres de su vida, y ahora no les dejan organizar su performance. Una quedada hospitalaria que se va al traste con lo que eso supone para la historia de la centenaria entidad. Esto con Paco Súnico o con Miguelito Medina no pasaba. Aquí hay algún fenómeno paranormal digno de ser investigado por Serrano Cueto, Jiménez del Oso (si es que vive) o Iker Jiménez. Otro asunto que debería servir de estudio son las diferentes academias gaditanas a quienes les ha quitado la Diputación el Salón Regio, donde organizaban sus tenidas con chaqués , medallas y el resto de parafernalia. La Hispanoamericana se reunió en otro lugar donde hay sicofonías, el patio del Casino Gaditano. A media luz, como el bolero, han elegido nueva presidenta a la que fuera decana de Medicina y diputada del PP (que siendo diputada seguía usando el aparcamiento reservado a la Facultad, por cierto) Felicidad Rodríguez. No parece una decisión muy progresista, si se me permite decirlo. Se desconocen los méritos hispanoamericanos de la nueva presidenta, decana , Gran Maestre o como se diga, ni tan siquiera se sabe lo que hizo siendo diputada.

Sigue sin saberse tampoco el origen del ummm de La Viña que tanto dio que hablar en medios digitales gaditanos. Se desconoce si era el bajo de algún coro , el speaker de La Caleta o un chirigotero que se había atragantado con la latilla de una Cruzcampo. El misterio sigue ahí dispuesto a ser investigado por Serrano Cueto cuando termine con hospitalarios y académicos. Cádiz es un misterio en sí misma.