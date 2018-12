¿Cádiz liberal?

Una de las mejores imágenes de Cádiz, por no decir la mejor, se la proporciona las Cortes que se celebraron en la Iglesia de San Felipe Neri en 1812, cuyos diputados promulgaron una Constitución. Por eso, Cádiz ha sido considerada como "la ciudad más liberal de España", "cuna del liberalismo y promotora de libertades" y "puerta dorada de una nación libre". Ahora la imagen de Cádiz es la de ciudad de cruceros, cuya presencia continua favorece la economía de la ciudad.

Pero gracias a la coalición que gobierna su ayuntamiento y que está ahí por un pacto lícito, pero que no ganó las elecciones, ese importante capital de imagen, puede desaparecer y ello porque esa coalición que gobierna (Podemos, IU y Anticapitalistas, creo que son las que la forman) han mostrado su disgusto con el resultado de las elecciones andaluzas, manifestándose, unos encapuchados y otros a cara descubierta, ejecutando un largo repertorio de actos vandálicos. Ahí estaban, según las crónicas, concejalas, asesores, departiendo con encapuchados, mientras que otros volcaban contenedores, los incendiaban, destrozaron el mobiliario urbano, pintaban las fachadas de los bancos, de los comercios, de la sede del PP y de un establecimiento, porque su marca tiene los mismos colores de la bandera de España; amenazaron y agredieron a periodistas y hubo de cortarse el tráfico en las dos vías más importantes de la ciudad Solo dos detenidos, después de tanto daño. Uno vecino de Cádiz y el otro de Chiclana, venido del Perú

El motivo de la concentración era, según la convocatoria una "protesta democrática" por los resultados electorales, sobre todo por la presencia del fascista Vox en el Parlamento. Según dicen, en Podemos hay muchos profesores de Ciencias Políticas, pero su saber no parece alcanzar a distinguir la extrema derecha del fascismo. Además, de que no es democrático descalificar a otro partido si su comparecencia electoral está admitida administrativamente, les remito a los criterios del catedrático Blanco, del historiador, Del Rey, y del politólogo Vidal que concuerdan en EL País en considerar a Vox partido de extrema derecha, pero no fascista.

Yo no soy votante de Vox, pero me irritan esos supuestos demócratas, incultos y violentos, que dispensan patentes de democracia, cuando tanta les falta a ellos. En el programa de Vox, que he leído hay propuestas como el cierre de Canal Sur (fuente inagotable de despilfarro); supresión del Impuesto de Sucesiones de padres a hijos (como ocurre en media España gobernada por otros), rebaja del tramo autonómico del IRPF (¿por qué?, si no tenemos mejores servicios) y protección de los toros y de la caza. Estos puntos del programa pueden haber contribuido a los casi 400.000 votos que Vox ha recibido en Andalucía.