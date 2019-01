Cádiz gana hasta con niebla

Llevamos unos días con niebla, un fenómeno meteorológico nada habitual por estas tierras que nos está dejando unas mañanas frías hasta que el sol toma el mando y pone las cosas en su sitio. La cuestión es que hasta esta anomalía en nuestro tiempo nos descubre imágenes espectaculares de la ciudad, en este caso Cádiz pero bien podría ser cualquiera de la provincia. Pasa con la fotografía de la Alameda de Apodada captada por Kiki en la jornada de ayer. Esta estampa no la pudo disfrutar el cronista de The New York Times, pero sin duda la habría incluido también en su ya famoso reportaje-alabanza sobre el potencial de Cádiz como ciudad.