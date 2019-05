Cádiz no es de derechas

Se suele decir que Cádiz (la provincia y la capital) no es de derechas, pero hay que explicarlo. Para empezar, se debe precisar que la capital es más de izquierda que la provincia; sobre todo que la Bahía, a excepción de Puerto Real, que es más de izquierda que Cádiz. Las características quedaron marcadas desde las primeras elecciones. En 1979 se hizo la primera radiografía. Han pasado 40 años y la vida sigue igual. La gente es más vieja, pero se queja de lo mismo, sobre todo del paro; y no vota lo mismo, pero sí parecido. Kichi es una novedad en Cádiz, aunque relativa. A él se llegó cuando surgieron los indignados, que tenían nombre de comparsa.

En la provincia de Cádiz suelen salir los resultados más de izquierda de Andalucía. Tuvo representación el PCE desde Alberti. Era la provincia más andalucista. Jerez vivió los buenos tiempos de Pedro Pacheco con el circuito. En Algeciras triunfó Patricio González. Y en San Fernando, Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo. El centro derecha aquí era el centro izquierda. El PSOE felipista triunfaba con comodidad. La derecha de Fraga no se comía un rosco...

Algunos dirán: ¿y qué pasó con el PP, que también ganó elecciones? ¿Y qué pasó con Teófila Martínez, que tenia 18 concejales y unas mayorías apabullantes en Cádiz? Pues pasó que el PP ganó cuando se centró. Era un PP de centro y con banderas andaluzas, que llevaba Antonio Sanz para los mítines. Cuando el PP de Pablo Casado ha querido jugar a ser como Vox ¿qué le ha pasado? Que lo ha adelantado Ciudadanos en casi todos los municipios importantes. Por cierto, en Cádiz capital Vox no llegó al 10%, cosechando sus peores resultados de la Bahía, mientras el PP también se desplomaba.

A Teófila la votaba la derecha, pero aún más el centro. Ella, como alcaldesa, tuvo toquecitos populistas con la gente. La izquierda gaditana votaba a Chaves, que ganaba con autoridad las elecciones andaluzas, incluso cuando Teófila fue candidata del PP. Pero en las municipales se abstenían o favorecían que ganara ella, que llegó a tener más de 40.000 votos. Así el PSOE se daba un pellejazo municipal cada cuatro años.

Hasta que pasó lo que pasó en 2015. Cádiz es la única capital andaluza que tiene un alcalde de Podemos. Una singularidad que le ha costado cara. No porque sea de Podemos, sino por su ineficacia como gestor. Es simpático, sí, pero se trata de que gobierne como alcalde, no de que sea dicharachero. Por eso, aunque Cádiz no es derechas, Kichi está perdiendo votos. Puede que los recupere, o que los votantes ya miren hacia otro.