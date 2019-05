Cádiz, ciudad saturada

No solo hay saturación de pisos turísticos en algunas calles de la ciudad, como podría leerse ayer en este rotativo. Puestos a denunciar saturaciones no habría presupuesto para pinturas con las que poder señalizarlas. De todo tipo, oigan. Calles con saturación de ruidos, de bares o de perros. Calles saturadas de motos, de pintadas o de suciedades. Calles saturadas de baches o de losas levantadas. ¿Es Cádiz una ciudad saturada? Hay quienes piensan que sufre una saturación de Carnaval. O quienes estiman que la saturación es de procesiones. E incluso quienes defienden ambas saturaciones. Saturada de levante, deben pensar algunos turistas. O de heladerías, por qué no. Saturada de estar saturada desde la época fenicia. Saturada de todo menos de empleo estable y vivienda barata. Organicemos la Saturada Popular, con comida, bebida y actuaciones carnavalescas.