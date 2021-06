Cádiz-Herzegovina

Entre 1987 y 1995 el Ayuntamiento de Cádiz tuvo como concejal a Araceli Hernández en representación del Partido Popular. No pasaba desapercibida porque lo mismo iba a los plenos solemnes vestida de piconera que se colaba en el palco municipal con un mantón de Manila. Sus momentos culminantes eran cuando en los plenos se permitía hacer preguntas de viva voz, lo que los finos dicen in voce, ahí ella daba lo mejor de sí, lo mismo hablaba de los preservativos que se encontraba en la playa que de las guarrerías que hacían en las cabinas de teléfono. Hubo un momento en que los que mandaban en su grupo propusieron una reforma del reglamento orgánico para que las preguntas se hicieran y respondieran por escrito, lo que motivó que Araceli se colase en el pleno con un esparadrapo en la boca. Su vida política acabó en 1995 cuando encabezó una candidatura independiente que obtuvo 300 votos. Como todo puede ir a peor ahora la Araceli de la política gaditana es la secretaria de organización de la Ejecutiva Provincial del PSOE, una mujer cuyo único mérito es una lealtad perruna a la secretaria provincial de su partido. Ahora la tal Araceli Maestre, diputada culiparlante en el Parlamento de Andalucía, está en la organización de las primarias de su partido con un secretismo digno del CNI y no de un partido democrático. Se ha negado a entregar el número de militantes que van a votar en las primarias distribuido por poblaciones. Pero como la policía no es tonta, ve una colilla y dice "aquí han fumao", este humilde columnista ha conseguido los datos que, para regocijo de quienes están en desacuerdo con la tal Araceli, son los siguientes hasta completar los 4.650: Algeciras 553, Cádiz 420, San Roque 358, Jerez 329, San Fernando 272, La Línea 265, Chiclana 263, Los Barrios 140, Sanlúcar 129, Tarifa 122, Chipiona 108, El Puerto 107, Arcos 106, Medina 106, Alcalá del Valle 104, Rota 101, Puerto Real 76, Setenil 74, Conil 66, Olvera 66, Alcalá de los Gazules 56, Villaluenga 55, Ubrique 55, Barbate 52, San José del Valle 50, Trebujena 50, Villamartín 47, Benalup 43, Vejer 41, Castellar 39, Jimena 38, Zahara de la Sierra 36, Algodonales 27, San Isidro 25, Nueva Jarilla 23, El Gastor 22, Grazalema 18, Espera 17, San Martín del Tesorillo 17, Bornos 15, Guadalcacín 15, Paterna 14, El Bosque 12, La Barca 12, Algar 11, Prado del Rey 11, Torre Alháquime 11, El Torno 8, Estella del Marqueés 8, San Pablo de Buceite 7, Torrecera 7, Puerto Serrano 6 y Benaocaz 6. Ahí está, ahora Araceli Maestre puede proceder en contra mía o enviarme a los agentes del CNI para que actúen con dureza por revelación de secretos. En esas manos está el PSOE. Luego se extrañarán si pierden las elecciones.