Hay un sabio refrán de la política que dice que el que desembarca en Normandía no desfila en París. El que se bate el cobre en la oposición luego no obtiene de su partido la recompensa correspondiente. Es lo que le ha pasado a Juancho Ortiz. Ha hecho ocho años de oposición y ahora es apartado como candidato a la Alcaldía. A pesar de tener la cabeza más brillante de su partido, se ha dejado aconsejar por un asesor que ha hecho de él una persona antipática y desagradable cuando Juancho es un tipo simpático y cariñoso. Por fiarse del asesor. A Cossi le ha pasado que como no es pata negra del PP no se fiaban de él, así que le ha pasado como a sus cuartetos: ha quedado el segundo porque no entienden su mensaje (Pepe dixit). Por supuesto Teófila ya había dicho en su partido, por activa y por pasiva, que su tiempo había pasado, que tras 20 años en el gobierno de la ciudad y cuatro en la oposición, había cumplido de sobra, con 75 años no está para el jaleo de la campaña. Así que desde Génova decidieron que fuera Bruno: buena persona, educado, tolerante, afectuoso, trabajador, hombre de consensos, de tejer acuerdos, los ocho años que estuvo como responsable de Fomento en el Ayuntamiento de Cádiz le han dado la imagen de buen gestor. Tengo que decir, aunque igual a él no le gusta que lo haga, que durante los tres años que ha durado la carrera para que la ciudad consiguiese ser la sede del Congreso de la Lengua hizo una labor eficaz y callada en el Parlamento de Andalucía (como pueden atestiguar otros partidos) y en la Junta de Andalucía. Tiene el inconveniente de ser nacido y residente en Jerez. Lo primero carece de importancia porque no lo decide nadie, deciden por uno. Lo segundo puede ser más peliagudo, aunque circula por Cádiz el rumor de que en diciembre se censó en la ciudad. A pesar de la reacción de Teresa Rodríguez, dudo que sea un hándicap importante. Ya nos gobernó Teófila desde El Puerto, y antes de ella José León de Carranza, así que me malicio yo que no afectará mucho, aparte de que una fuerza andalucista como dice ser Adelante no debería usar mucho ese argumento. Otro problema para Bruno serán los ocho años en los que estuvo en el gobierno de la ciudad, asunto que usarán sus adversarios para hablar de pérgolas, Campari, gambas, Loreto, Queco y Queca, deuda... como es normal en una contienda política. Deberá Bruno cambiar sus visitas a Olvera y Rota como presidente del PP provincial por visitas a Loreto y Puntales como candidato. Y, por último, deberá cuidarse Bruno de los idus de marzo: si pone a Ramoní de jefe de campaña caerá sobre él un temporal que ríanse ustedes del Gerard y del que ha recibido Piqué. Al menos tendrá la autoridad para prescindir de lo más pringoso del teofilato.