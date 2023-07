El PP tiene que concentrarse en centrarse con el PSOE. Quiero decir, en ofrecerle a Sánchez una gran coalición que evite que en España manden filoetarras, golpistas y prófugos de la justicia. Es para lo que le dan los números a Feijóo. Lo mejor que puede sacar tras el fiasco contable de su indudable victorial electoral es un puesto de vicepresidente y el prestigio de haber librado a España de un requetefrankenstein. Sánchez no aceptará ni aunque le haga presidente, pero se retratará como alguien que prefiere pactar con lo más friki.

En vez de eso el PP está emperrado en echarle la bronca, bronca, bronca a Vox. Y aunque yo ya digo que esto me parece una pérdida de tiempo, no puedo evitar reírme de ver tan enfadado a Moreno Bonilla, el amigo de todos, menos de Vox. Porque si se piensa es raro.

A ver, hay un partido (el PP) que tiene como objetivo parece que prioritario no tener que pactar con otro (Vox). Se celebran las elecciones y con los resultados no puede pactar con el partido con el que no quería pactar, en buena medida porque él mismo no ha cumplido su objetivo de llegar a los 150 o 160 diputados; y entonces se pone a reñir al mismísimo partido con el que no quería pactar ni muerto. Raro.

¿Acaba aquí el esperpento? No. Sigue. El otro partido es otro partido, si me perdonan la obviedad, pero el PP y el simpático Moreno Bonilla, transfigurado en señorita Rottenmaier, le abroncan porque tiene un programa distinto al suyo. La diferencia programática se me antoja natural, siendo un partido distinto, pero a Moreno Bonilla le disgusta horriblemente. Raro.

¿Acaba aquí el astracán? Se han pasado la campaña pidiendo a todo el mundo que no los votase y prometiendo que harían todo lo posible para no pactar con ellos. Pero ahora les riñen porque… no son votables y porque… no ha sido posible pactar con ellos. También les acusan de que han dado miedo, pero el miedo lo han propagado Borja Sémper, María Guardiola, Núñez Feijóo y Moreno Bonilla. Metían miedo a Vox, pero por lo visto no querían que nadie los tomase en serio; como tampoco cuando decían que aspiraban a no pactar y ahora se enfadan por no poder pactar. Es todo muy lioso, difícilmente comprensible, bastante paradójico. Ya digo, raro.

Mientras, no se preocupan de ofrecerle al PSOE lo que decían que le iban a ofrecer y hace falta ahora: un pacto de Estado. Eso se les ha olvidado de golpe con tanta bronca, bronca… ¡Muy raro!