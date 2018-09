Bienvenido, míster Olsen

Hoy es el gran día. Hoy es la jornada esperada desde hace dos años. Si hacemos caso a algunos entusiastas del mar, desde que Cristóbal Colón descubrió América no se recuerda nada igual. Es verdad que han salido barcos hacia las Indias desde nuestros muelles, pero después han sido muchos años haciendo el indio en los muelles, que se quedaban vacíos, y era una pena. Hasta que empezaron a llegar los cruceros y a batir récords. Hoy llegan cuatro de la compañía Fred Olsen (de origen noruego, pero muy conocida en nuestros mares), que se llaman Balmoral, Braemar, Boudicca y Black Watch. Todos esos nombres empiezan por B de Barcelona, pero lo que celebran se denomina Captains in Cádiz, y empieza con C de Cádiz y de capitanes, que son los protagonistas.

En Cádiz serán recordados los nombres de los cuatro cruceros que empiezan por B. Memoria de unos barcos insignes, que quedarán noblemente grabados en lo más hondo de nuestros corazones. Hoy los ojos de los gaditanos vuelven a mirar hacia el mar con legítimo orgullo... Esto es una cursilería, ya lo sé, pero en los tiempos del Cádiz del esplendor se decía, y resultaba de buen gusto. Parecían más cuidadosos que ahora, cuando la pareja del alcalde anuncia su embarazo (por el cual los felicito), en plan it girl, y junto a una furgo así a lo jipi.

Las autoridades se han volcado con este evento. Y no sólo ellos. También los comerciantes. Todo Cádiz, en general. En pleno agosto, en la Diputación, coincidieron la presidenta provincial, Irene García, con el alcalde de Cádiz, José María González, y el presidente de la Autoridad Portuaria, José Luis Blanco, para congratularse por este evento, con el que conmemoran los 170 años de la compañía. Allí estuvo el alcalde González, sí, a sabiendas de que cuatro cruceros no es lo mismo que cinco corbetas.

La compañía de Fred Olsen ha venido a Cádiz como si fuera una sala de fiestas, para disfrutar el ocio y el negocio: la cultura con el flamenco y los monumentos, el comercio, la hostelería... Eso que llamamos el turismo. Y, para esta gran ocasión, será de lujo. No va a ser a lo jipi. Hay una gran expectación. ¿Le tocará la lotería a usted?

Pero lo advierto: no crean que van a tener a los cruceristas comprando durante seis años para colocar a 5.000 empleados. Estarán nueve horas, sólo nueve. Llegan a las ocho de la mañana y se despiden a las cinco de la tarde. Como si fueran funcionarios de los cruceros. Y después de darles el bienvenido míster Olsen, a esperar que vengan otros, y que no pasen los barcos de largo.