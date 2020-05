Banderas al viento

Cuando pensábamos que estábamos en un mundo 2.0 , 3.0 ó 4.0 , que ya he perdido la cuenta, resulta que hay una vuelta a lo analógico : papel higiénico , levadura, guantes. Faltan los sombreros, que fueron promovidos con el famoso eslogan "los rojos no usaban sombrero" , no comprendo el motivo por el cual en la calle Núñez de Balboa de Madrid no han puesto sombrererías. Ese retorno a las esencias coincide en el tiempo con las manifestaciones promovidas por PP y Vox : personas de clases acomodadas expresan su rechazo al Gobierno de España . Lo curioso es que se utilizan métodos de la izquierda tradicional : gritos de "¡libertad, libertad!" , "abajo la dictadura" , ajenos a las normas de distanciamiento social y a la comunicación previa que establece la ley, los "cayetanos" hacen kale borroka. Personas de orden contravienen leyes para mostrar sus rechazo al presidente y al vicepresidente sin que les pase nada, lo que no les impide decir que vivimos en una dictadura bolivariana . Paradoja. .En Cádiz no íbamos a ser menos que en Madrid. Si ellos tienen ONU, nosotros tenemos DOS. Si ellos Barrio de Salamanca, nosotros Bahía Blanca, con el añadido de que un descerebrado pidió que los integrantes del gobierno fueran quemados vivos, suponemos que después de tal alegato fue a la parroquia de San Severiano a comulgar . Ayer los de Vox se manifestaron en sus coches de alta gama, ya se sabe que marca y modelo de vehículo sirven para señalar la categoría social. La Avenida de Bahía Blanca, la calle Tamarindos y Acacias colapsaron.

De todas las medidas para expresar el rechazo empleadas por los simpatizantes de los partidos de derechas la que más me llama la atención es el uso de la bandera española. No sé el motivo por el cual la bandera roja y amarilla pueda expresar el repudio al Gobierno. Más bien diría yo que al contrario, el Gobierno es el representante de todos los ciudadanos , en tanto tal debe utilizar los símbolos constitucionales. En mi casa la única bandera que hay es la del Atleti pero me parece bien que la gente ponga en sus balcones la enseña nacional, con crespón o sin crespón. Me resultaba raro que hubiera en balcones gaditanos banderas griegas o cubanas, supongo que algo querría decir. Veo normal que algunos cadistas pongan la de su equipo. Es un ejercicio de nostalgia poner la de la Segunda República al nivel que la de la Cruz de San Andrés. Lo que no comprendo es que la bandera española sea expresión de rechazo al Gobierno. Rarezas mías.