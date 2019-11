Bajón en el Carnaval

Las estadísticas del Carnaval de Cádiz son pintorescas. Pase lo que pase, la gente siempre se queja. Ahora hay lamentaciones porque se han inscrito menos agrupaciones para el concurso del COAC de 2020. En la categoría de adultos, que es la Primera División, se han apuntado 105, a falta de las que lleguen por correo, mientras que para el concurso de 2019 había 133. Realizadas las respectivas cuentas, resulta que se han inscrito los mismos coros y cuartetos, pero que hay 18 comparsas menos y 10 chirigotas menos. ¿Eso significa que el concurso del Carnaval de Cádiz va a entrar en crisis, incluso con el alcalde ex comparsista Kichi? Pues no, pero habrá que estar pendientes de la evolución.

El descenso de agrupaciones sería una buena noticia para quienes piden más calidad y menos cantidad. ¿Necesita el concurso un aluvión de grupos malos? No. Pero detrás de esos grupos de bajo nivel hay muchas personas que son consumidores del Carnaval y aportan ingresos. Al Teatro Falla llegan expediciones, que en otras circunstancias no pasarían por taquilla. El alcalde Kichi no lo reconocerá en público, pero es un negocio capitalista.

Y ahí es donde puede llegar el problema en los próximos años. El principal aspecto de preocupación son los derechos de televisión. Ni el Ayuntamiento ni las agrupaciones lo asumen, pero el Carnaval de Cádiz le debe mucha popularidad a Canal Sur, que lo puso de moda en el resto de Andalucía, sobre todo en Sevilla, que es la segunda provincia carnavalesca. En la capital de Andalucía no hay un concurso de Carnaval (lo intentó el alcalde Monteseirín, en tiempos de Teófila, pero lo pararon en su propio partido del PSOE), a diferencia de Málaga, Huelva y Córdoba, donde están intentando potenciar sus concursos, cuya calidad es infinitamente peor. La difusión del Carnaval, gracias a Canal Sur, ha aportado notables beneficios y muchos contratos.

Ahora existe la opción de que Onda Cádiz TV retransmita todo el concurso, incluso la final. Con eso deben tener cuidado. Internet existe, pueden ver el COAC en Australia o Canadá. Sin embargo, eso se queda para los forofos y picaítos. En el prime time de Melbourne o de Toronto no suele ser lo más visto. En Canal Sur tampoco están rabiando por retransmitir el Carnaval de Cádiz, que le aporta audiencia, pero también le resta.

El concurso del COAC sigue manteniendo buena salud. Aunque hay sombras en el horizonte, que podrían llevar a consecuencias desagradables. Deben estar expectantes, y no equivocarse por pasarse de listos.