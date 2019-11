Baja la marea

Me ha sorprendido la virulencia de algunas reacciones a mi artículo de ayer. En el que apenas invitaba a discutir con Vox su posición de la Ley de Violencia de Género en vez de mandarle callar con aspavientos y escándalos. Como ya nadie sabe latín, la gente olvida lo de nomen omen: si hay algo que costará mucho hacer con un partido llamado «Vox» es, precisamente, silenciarlo. Más fácil, discutirlo. Como explica la activista Flavia Kleiner, experta suiza en frenar a los populismos de derechas, lo que los alimenta más y mejor es la superioridad moral de la izquierda.

Pero no sé de qué me extraño. San John Henry Newman, se dio cuenta, cuando aún no era santo, ni siquiera católico todavía, al querer cambiar la deriva de la Iglesia Anglicana, de que, cuando «las cosas se deslizan hacia debajo de un modo tan gradual, en el momento en que adoptemos otra postura, se la calificará de medida violenta». Más allá del caso concreto para el que lo escribió, Newman había descubierto otra ley de la gravedad, como Newton, pero con posturas en vez de manzanas. Cada vez que rige una opinión unánime, la mera aparición de una idea diversa se percibirá como «violenta», dice expresamente, lo que resulta inquietante en alguien de maneras tan apacibles como Newman.

El hecho de que las cosas se deslicen hacia abajo gradualmente recuerda, además, la marea baja que decía Ernst Jünger. Según desciende el nivel social, decía el alemán, iban sobresaliendo, como en un mar, rocas y escollos. Hablaba de un amigo que había sido progresista, pero que, con el paso del tiempo y la marea vacía, había acabado siendo conservador y luego hasta reaccionario sin haberse movido un ápice de sus posiciones y pensamientos.

Eso está pasando ya a algunos socialistas de antaño. Dedúzcase el interés que deberían tener (y no) las fuerzas progresistas en no imponer su unanimidad y en cambiar o, al menos, cuestionar el deslizamiento hacia debajo de las ideas, las posturas y, sobre todo, las actitudes. Si no, según la segunda ley, la de Jünger, se encontrarán gradualmente escollos más altos. Percibidos, encima, como «violentos», según la primera ley de Newman.

Lo prudente sería cambiar esta dinámica social cuanto antes. La unanimidad ideológica puede empezar como un apacible consenso, pero termina siempre como una construcción y una constricción social. Solamente en la libertad y en el respeto podemos coincidir todos.