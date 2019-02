Baile por la inclusión en la plaza de España

Los padres de Marcela Rey, Rita y Paco, están inmersos en una campaña para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad. Su hija, de nueve años de edad, tiene una displasia espondiloepifisaria congénita. Ayer sábado realizaron una convocatoria libre en la plaza de España de Cádiz para una flashmob de zumba. Los padres de Marcela ya han acudido a varios centros educativos de la capital para dar a conocer la historia de su hija y la necesidad de concienciar sobre la importancia del respeto a la diversidad. En la concentración celebrada en la plaza de España participó como monitora Belén Núñez, dentro de la campaña 'Just Say Hi y Zumba Fitness unen sus fuerzas".