Diario de Cádiz planteaba acertadamente el pasado fin de semana el debate sobre la Bahia de Cádiz y la posibilidad de fortalecer los vínculos entre las poblaciones que la forman.

La falta de unión entre los municipios de la Bahía es siempre un lastre para la zona. Se ha visto en cuestiones como la planificación económica, la Universidad, la industria o incluso el turismo, donde hemos asistido a enfrentamientos ridículos entre vecinos para ver quien se hacía con el trofeo. Al final, en ocasiones, no ha habido trofeo para nadie o éste se ha troceado de tal forma que han hecho que no sirva para nada.

En mi opinión es fundamental para el desarrollo de la Bahía de Cádiz que sus municipios caminen juntos. La Bahía existe de hecho. Vivimos en una vivienda de una población, trabajamos en otra, nos divertimos en una tercera, compramos en una cuarta y vamos a la playa de una quinta. La Bahía existe de hecho pero no de derecho.

Considero que hasta que alguna fuerza política no dé un paso al frente en este tema el problema no se terminará y creo que el camino que puede solucionar esto es la unión de Cádiz, San Fernando, Chiclana, Puerto Real y El Puerto de Santa María en una sola administración, lo digo con sus letras, la unión de todos los municipios en un solo ayuntamiento.

Actualmente a ninguna fuerza política le interesa abanderar lo de la Bahía porque ese tema no gana electores en las elecciones municipales y está claro que las mancomunidades, la gestión de servicios en un área metropolitana y todas esas cosas se quedan cortas. Es un quiero y no puedo. La única manera de abordar el problema es la unión total de los cinco ayuntamientos, porque si sus ciudadanos lo están es absurdo que la administración de sus intereses no vaya por el mismo camino.

Soy consciente de que este camino no es fácil y contaría con muchos detractores, pero estimo que es el único camino válido para el futuro. En muchas ocasiones no se puede acceder a programas porque las poblaciones de la Bahía no tienen excesiva población, cosa que sí sucedería con la unión. La Bahía sería una de las grandes ciudades de Andalucía y así sería mucho más fácil conseguir cosas. Se podrían así coordinar los movimientos, especializar los suelos y ahorrar muchísimo dinero en gestión. Sé que lo que planteo es un poco utópico, pero a veces hay que aspirar a cosas grandes para conseguirlas.