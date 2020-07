Los que estamos en la edad provecta recordamos la serie de libros y de televisión sobre Don Camilo, párroco de un pequeño pueblo de la región de Regio Emilia y Pepone, el alcalde comunista del pueblo. Los enfrentamientos entre ambos en plena posguerra resultaban tiernos y divertidos. Me extrañó que nadie recordase esta serie y estos libros, será que ahora los periódicos los hacen gente muy joven que no conocieron la obra de Giovanni Guareschi y la lucha entre el Partido Comunista de Italia y la Democracia Cristiana en los tiempos de la guerra fría. Viene a cuento por el baculazo de Don Rafaé, que se ha cargado al párroco de Santa Catalina de Conil, Rafael Vez, porque es el que le cantaba las 40. De manera inmediata el alcalde de Conil, Juan Bermúdez, de Izquierda Unida, mostró su apoyo al cura del pueblo(qué gran chirigota). Bien es verdad que ya no quedan comunistas, ni en Unidas Podemos ni en IU ni en el PCE ni en Cuba ni en China, tengo dudas de si Kim Jong Um lo es siquiera. Puede que haya quien se lo crea, pero me malicio yo que cuando Alberto Garzón presume de serlo es más una pose que otra cosa ¿alguien ha visto alguna vez en algún sitio a un comunista de ministro de Consumo? ¿El consumismo no era una de las facetas del capitalismo, el sistema malvado que desaparecerá con la llegada de la dictadura del proletariado gracias una vanguardia de la clase obrera que emprenderá la lucha final cuando las condiciones objetivas así lo determinen?. No veo extraño que un comunista apoye al párroco de su pueblo. De hecho en Trebujena, el último bastión del comunismo español, los militantes del PCE salvaron todos los objetos sagrados de la iglesia del pueblo cuando se produjo un incendio en el templo. Lo contrario de lo que ocurría en los años 30 donde los comunistas iban con los anarquistas a quemar iglesias. Ahora las salvan o defienden a los párrocos contestatarios. Los comunistas como Garzón usan ropa de marca, iPhone, Netflix o viajan a Nueva York, antes viajaban en tercera y vivían en el Pozo del Tío Raimundo. Contrastes. Hace años se decía que todo gobierno español de la democracia debía tener a un excomunista entre sus miembros. Ahora los que se llaman comunistas están en el Gobierno , viven en lujosas mansiones, viajan en coche oficial, tienen un destacamento de la Guardia Civil para custodiar su vivienda, una pléyade de asesores a cargo del erario y aceptan todo el boato del poder. De Don Rafaé al padre Rafael, hermanos en Cristo, bajo la atenta mirada de los camaradas.