Una vez le preguntaron a Massimo D'Alema, secretario general del Partido Comunista Italiano, primer ministro de Italia, si era creyente, a lo que respondió: "La fe es un don y yo no lo tengo". Le pasa como a mí. Hace días publicaba este periódico una estadística sobre la paulatina secularización de la sociedad gaditana. Cada vez son menos los gaditanos que se casan por la Iglesia, que bautizan a sus hijos o que los llevan a esas ceremonias tan ridículas como la primera comunión o la confirmación. El descenso es una curva que no consigue doblegar la Iglesia, menos si el contacto que tienen los ciudadanos con esta institución son las procesiones y las cofradías. Desde la Ilustración hay un proceso constante e inexorable por el cual la religión sale poco a poco de la vida de los ciudadanos. Se mantienen como reliquias algunos extraños privilegios como los curas castrenses, los colegios concertados, las ceremonias oficiales de carácter religioso o los capellanes en los hospitales. Cabe esperar que irán desapareciendo, como se reducen los seminaristas (ese eufemismo llamado 'crisis de vocaciones') y aumentan el número de curas y monjas nacidos en países del tercer mundo. Es cierto que todas las religiones procuran intervenir en los principales momentos de la vida de una persona, no es privativo del catolicismo: nacimiento, muerte, casamiento, llegada a la edad adulta, educación que convierten en ritos sociales sin el menor significado. En cuanto la gente se da cuenta de que se puede vivir sin la presencia de la religión, la ignoran o la expulsan de sus vidas. Todavía hay quienes utilizan alguna de estas ceremonias por imperativo social, para darse lustre o parecer lo que no son, por eso esas bodas católicas con gente de chaqué que se creen parte de la sociedad que aparece en el Hola, para acto seguido continuar con su vida ajena a los preceptos de la religión cuyo rito han usado como excusa. Lo mismo que llevar al niño al colegio católico de turno. Lo sorprendente de aquella estadística era que los mejores datos hacían referencia a la confirmación, una ceremonia que no conlleva actividad social, no se lleva a nadie a Eurodisney, no hay convite, ni regalo, la gente no se maquea, no hay baile ni barra libre en el Baluarte de los Mártires cuando se podía. La gente se ha dado cuenta de que se puede vivir y morir sin la presencia de la religión, que hay nacimientos, arrejuntamientos, fiestas infantiles, viajes a París y cremaciones sin que un sacerdote dé permiso. Por si fuera poco vemos a Zornoza castigar sin piedad a todo aquel que le lleva la contraria, lo que no resulta nada estimulante para participar en las actividades de la peña. Para fe ya está el cadismo.