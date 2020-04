BBBéeeeeee

Se acerca el desconfinamiento y me invaden sentimientos encontrados. El pueblo español es admirable y también es todo lo contrario. Una parte de él sigue las normas de seguridad y sale a las ocho a las ventanas a aplaudir con gratitud a los sanitarios, fuerzas de seguridad y empleados imprescindibles. Otra parte se dedica a infringir las normas e intoxicar las redes sociales con mensajes donde su angustia, su ira y su tendencia política viene a traducirse en una especie de guerra civil virtual. He llegado a leer que el ejército estaba preparado esperando órdenes para un golpe de estado. ¿Y la gestión del Gobierno? Creo que han ido improvisando lo que han podido y sabido, que es poco, con más miedo que honestidad. Miro al resto de partidos y no veo que haya lumbreras ni líderes más honestos. Los sanitarios van a poner una demanda por la desprotección en que se han visto forzados a trabajar, y hacen bien: se nos olvida que el poder va asociado a la responsabilidad legal y que el poderoso ha de responder de sus errores. El Gobierno ha tratado a la población como si fuera imbécil o menor de edad. Aquí cabe una observación. La Reforma protestante, en el siglo XVI, fue un movimiento que prescindió del sacerdote como "intermediario" entre el fiel y Dios. Lutero convierte a cada creyente en responsable de sí mismo y vehículo de la ley. Por eso los pueblos europeos donde prosperó la Reforma suelen tener mayor civismo. En los países católicos la gente ha estado acostumbrada a ser pastoreada, a delegar su responsabilidad en autoridades que mantienen a la gente cuidadosamente desinformada. Si se mezcla esta mentalidad arcaica con el narcisismo oportunista, tenemos el espectáculo de un presidente de Gobierno que se ha pasado la cuarentena compareciendo en televisión para no decir nada, como si su sola presencia tuviera efectos terapéuticos. El vicepresidente, menor en cargo y estatura, se ha tenido que conformar con los niños. Pero como niños nos han tratado a todos: Abracadabra, Quédateencasa, Según los Expertos, Amén.

Acabo de ver un niño en la playa, y me han entrado ganas de llorar.