Dijo Pedro Pacheco "concejales hay muchos pero alcalde solo uno". En los 44 años que llevamos de ayuntamientos democráticos, con 11 corporaciones diferentes, ha habido tres alcaldes y más de 200 concejales. Vimos cómo desaparecía el PSA para volver luego como PA. Desaparecieron la UCD, el CDS, el PL, el PDP, el PCE se transformó en IU, luego Ganar Cádiz y ahora Izquierda Gaditana. Por Cádiz Sí Se Puede pasó a ser Adelante Cádiz. El PP llegó como AP dentro de Coalición Popular en el 83, luego fue PP y ahí siguen. El PSOE es el único partido que se ha mantenido con sus siglas desde hace 44 años. Quizás Cádiz sea la ciudad de la provincia con menos alcaldes en democracia. Los gaditanos le han dado mayorías a PSOE, PP y Kichi (en sus diferentes advocaciones) haciendo buena esa idea de que el populismo se concentra siempre en el que ya es alcalde, del partido que sea. Veremos en las próximas municipales, donde no se presenta un alcalde en ejercicio. Entre el alud de concejales hay una amplia mayoría que pasó como la luz que atraviesa el cristal, sin dejar huella. Seguro que todos ellos han contado en su casa y a sus amigos lo maravillosos que fueron o que son, lo importante que es su trabajo, cómo ha mejorado Cádiz gracias a su dedicación. Faltaría más. Ningún cagao se huele su mierda, dice el refrán español. La verdad es que la inmensa mayoría, de antes y de ahora, pasan sin pena ni gloria. Por supuesto los de la oposición, que tienen pocas oportunidades, pero también los del gobierno en la mayor parte de los casos. Creo que la mejor corporación fue la primera, de donde salieron dirigentes políticos para otros empeños superiores: Josefina, Pizarro, Hipólito, Gregorio, Rosado, Valdecantos, Moncho, Armando, Piñero, Gómez... La mayoría dejó huella de su paso por el Ayuntamiento, para luego ocupar otros puestos de responsabilidad. De otras corporaciones: Garófano, José Blas, Emilio, Mata, Mariscal, Román, Romero Abreu, incluso Bruno. Seguro que me dejo alguno en el tintero, obvio la mayor parte de los que coincidieron en mi propio grupo, por pudor. Como han pasado tantos años se me olvidará gente que pensará para sí que lo hicieron muy bien, pero nadie se acuerda ya, ni aunque fueran candidatos a la alcaldía, de gente como Terrada, Gargallo, María de la O, Castellví y muchos otros. Sin irnos tan lejos ¿alguien se acuerda de Lolo Bouza, María Romay, el Adri, Laura Jiménez, incluso de David Navarro o de Mara? Por acercarnos en el tiempo. De aquí a unos meses volverán a sus anodinas vidas gente como Montemenor, Chavalas y Chavales y el perito de Arte y Naturaleza. Escribió Cervantes: "Caló el chapeo, ciñó la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada".