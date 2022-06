O todos o ninguno

Coincido con un conocido en la cola del supermercado, lo que siempre es un consuelo. Aunque políticamente tenemos muchas afinidades electivas y últimamente escribo mucho de la campaña, el artículo que me elogia es uno puramente literario: "Fue buenísimo el 'artículo malísimo'". Me encanta que la política quede siempre un pasito por atrás.

Pero enseguida damos ese pasito y comentamos la situación, como pide este período electoral. Yo siento una ligera incomodidad, que me recuerda a mi abuela. A ella no le parecía nada bien que se hablase de política en público, y sufría con mi incipiente carrera de columnista. No era tanto por un pudor anglófilo, me temo, sino por un miedecillo predemocrático a significarse. Yo le decía que no tenía que preocuparse tanto. Ahora éramos todos muy tolerantes. Como de eso han pasado quince años, todavía era posible creérselo, ella me tenía mucha ley y se resignaba.

No creo que esta incomodidad sea por la prudencia congénita ni tampoco porque mi interlocutor esté diciendo nada que no comparta al cien por cien. Me doy cuenta, entonces, de que la chica que está en la caja nos está oyendo (noto que atentamente) sin remedio, muy concentrada en hacer bien su trabajo.

Tampoco es que tenga yo ningún reparo a que me oigan. Si no, no publicaría mis opiniones. ¿Entonces? Ah, exclamo, cuando descubro la causa de mi desazón. Me resulta molesto estar hablando de política delante de alguien (esta vez es una chica, pero puede ser cualquier persona que esté prestando un servicio, un taxista, por ejemplo) que no puede terciar en la conversación.

La política es el ejercicio de un derecho cívico elemental y cualquier ciudadano tiene que tener el derecho a exponer su opinión y a manifestar sus desacuerdos, en su caso. Si está trabajando y, por una cuidadosa profesionalidad, ha de abstenerse de rebatir con los clientes o de darles la razón, incluso, entonces es mejor (lo he aprendido hoy) no hablar de política. No por miedo ni por pudor, sino por respeto a unas tácitas buenas maneras democráticas.

Por eso, seguí pensando mientras metía mi compra en las bolsas, resulta tan chocante que haya mucha gente deseando silenciar a personas que no tienen su misma opinión política. Rebatirlas, por supuesto, con todas las ganas y todas las fuerzas, pero excluir del debate público es un tic totalitario, si se hace a sabiendas, que repugna al instinto democrático más elemental.