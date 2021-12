¿Y de lo mío qué?

Doran Acemoglu creó el concepto 'élites extractivas de rentas' en su libro Por qué fracasan los países, donde explicaba cómo una minoría privilegiada captura recursos públicos. En España mezcla con el podrido sistema de partidos, único medio de participación política por lo que es una agencia de selección de personal. Los partidos eligen a los que serán diputados, senadores, ministros y directores generales. El mérito carece de importancia, el único criterio es la lealtad al que manda, motivo por el cual la vida orgánica es más importante que la vida institucional, salvo el sueldo. Es indiferente si alguien hace una labor magnífica en un puesto de la administración; lo que determina su continuidad o su promoción es el papel que juegue en el partido. A los ciudadanos cada vez les importa menos, es verdad, pero estas élites condicionan el futuro. Por este motivo usan los diferentes puestos en la administración para apuntalar el poder en el partido. Ese es el motivo por el que el Gobierno de España tiene 1.200 asesores, por el que la Junta de Andalucía no ha eliminado ni uno solo de los famosos chiringuitos con los que iba a acabar, por el que la Diputación de Cádiz tenga 40 asesores de todos los partidos o el Ayuntamiento de Cádiz 20. Se dio el sorprendente caso de que ni uno de los grupos políticos de la Diputación de Cádiz votó en contra de los presupuestos ya que habían sido previamente comprados con generosas subvenciones que sirven para el funcionamiento interno (el PP se compró un Skoda) o liberaciones (Adelante Andalucía cambia de persona en función de sus peleas con IU). La pelea del PP de Madrid, cuchipandas incluidas, se merece una zarzuela. El Relojero de Sanlúcar tiene colocados a todos los paisanos que le apoyan en lo que se ha dado en llamar el Clan de la Manzanilla. El PP va colocando a Antonio Sanz de puesto en puesto y éste a su vez coloca a colegas como Ramoní y Colombo en cargos para los que no están capacitados. Los criterios para la toma de decisiones de un político son: primero el interés particular, luego el del sector afín, luego el partido, al final el interés general. Juan Espadas, como Tarzán, va de liana en liana, de cargo retribuido en cargo retribuido. ¿Alguien puede pensar que va a preocuparse por el común de los andaluces si no es capaz de trabajar "sin trincá", que decía el Beni? Acaba de terminar el Congreso Provincial del PSOE de Cádiz con negociaciones hasta última hora para ver si los seguidores de la secretaria saliente iban a tener el 45% o el 35%, lo que a nadie importa porque no mejora la vida de ninguna persona, con la Bahía de Cádiz a la espera de un Plan de Reindustrialización del Gobierno de España que nunca llega.