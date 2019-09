Hoy es 11-S, fecha señalada. Hace un año se me derrumbaba una torre, se me caía un gigante marcando con una cruz ese calendario de emociones que moldean nuestras existencias. Como cuando nace un hijo, se casa un hermano o se nos va un ser querido. Se desvaneció uno de mis hitos entre mil recuerdos repletos de carcajadas, de carga gaditana, de chistes recurrentes, de tardes de pesca en la Alameda, de vueltas al cole forrando nuestros libros con letra grande y clara. Como el humo de tu puro, se difuminaban tus cánticos, tus dolores, la pasión por tu peña, el eterno amor a tu Pepa y el orgullo por tu hijo, tus nietos y todos nosotros. El 11-S se me cayó otra gran torre, una que era bien alta y fuerte, que parecía imbatible, que luchó valiente sin más armas que la alegría y que tenía por bandera el amor y un infinito sentido del humor. Que te quiten lo bailao, Caco.