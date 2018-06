Leo, no me pregunten, no recuerdo bien el sitio, que este año último ha sido el año con mayor número de decesos desde 1941. Impactado por la noticia no quise saber más. Digo el número exacto y el de 1941. El dato de 1941 lo intuía. Bueno, y el de 1942 y 1943 y así. Yo tengo recuerdos de los años 50 y más o menos sabía que se moría la gente muy joven. De mis cuatro abuelos sólo conocí a una abuela. Habían fallecido años antes de que yo naciera. A los 54 años mi abuela Pilar. Fueron tiempos muy duros, los llamados "años del hambre". Años tristes en los que los españoles querían salir de los recuerdos de una guerra atroz, y olvidarla. La guerra de españoles contra españoles. Por eso muchos de aquellos españoles, mis padres, por ejemplo, nos educaron en la superación de todo aquello, de lo que fueron víctimas, por cierto. Dios se los pague. Viendo a algunos me imagino que los años de mi infancia y juventud hubieran sido un tiempo de indoctrinación, de odio, de rencor. Contra unos, contra otros. La reproducción del guerracivilismo. No lo fueron, por eso fueron tan alegres, una familia numerosa muy alegre. Con las dificultades que te puedes imaginar pero como cantaba Camarón: Que en el jardín de mi casa nunca falte la alegría. No faltó, en sentido estricto no puedo hablar de jardín, no había jardín pero no faltaba la alegría. Y había un balcón con macetas de flores por donde entraba la Gracia de Dios en mi casa, a invocación materna.

El dato en frío, que 2017 ha sido un año con el mismo porcentaje de decesos que 1941, quiero interpretar, puede que haya dado un respiro a los que miran los números y nunca el dolor que siempre llega con las pérdidas de los seres queridos. Sobre todo los números de las pensiones. Porque, en el fondo, desearían que los pensionistas fueran un coto cerrado y cercado. Y el número de decesos equilibrara el "desequilibrio" contable, esto que nos están echando en cara un día sí y otro también, to-dos. A los pensionistas, principalmente. En donde proveer de fondos "las pensiones" es un sufrimiento para el gobierno de la Nación que obliga a estudiar nuevos impuestos. Lo que no deja de ser una información humillante para quienes toda su vida estuvieron cotizando religiosamente para este tiempo, la última vuelta del camino.

Ignoro si ya están estudiando los demógrafos y sociólogos el número de decesos de 2017, y las causas. La España del año pasado no tiene nada que ver con la 1941. Que nos digan.