Esto es tener prisa. En la misma noche, en caliente todo, la multitud clamó al pie de Génova por Isabel Ayuso. Sólo gritó su apellido, no dijo otra cosa. Pero a buen entendedor, etcétera. Porque se trataba de eso, el PP no quiere perder más veces, no quiere no llegar, quiere el triunfo a lo Moreno, a lo Aznar, a lo Feijoo en Galicia. A lo Ayuso. Dejar a Sánchez suelto de manos para que haga lo que le dé la gana con España, eso no lo soporta. Ayuso es garantía de triunfo. Lo ha sido en Madrid pero España es mucho más que Madrid. Hay que ganar en el País Vasco, y en Cataluña. Y en la España vacía, o vaciada. Ganar en todas partes. No es fácil, el nacionalismo tiene allí raíces muy profundas. Y partidos experimentados, con mucho dentro y mucho detrás. En la otra España hay sus cosas. Pero la masa tiene un modo de pensar, la masa delante de Génova recuerda a su líder y grita. Como dirigida a distancia. Solo Ayuso es el grito, Ayusoooo!!!! Si ningún añadido. Puede que sea una trayectoria trazada y puede que por eso, porque lo vieron aquellos, intentaron troncharla. Por el hermano, por lo que hubiera. No se puede llegar así, aquí hay que ir por orden. Pero el orden ha sido quebrado por las urnas.

Finalmente las urnas necesitan de ‘traductores’, a ver cómo si no se entiende este desahogo, este grito, este estruendo por Ayuso de los que fueron allí, a Génova, a gritar su nombre de guerra, el apellido con el que gana esta mujer sin complejos ni inhibiciones, esta señora tan joven que ha llegado tan lejos. Y ha sobrevivido ya a varias escabechinas en su partido. Qué incógnita se abre ahora en la política española. Los perdedores se hacen con el triunfo. Nada es gratis, claro. En la negociación, durísima, imposible, está el horizonte de diciembre, no se ha podido, hay que convocar elecciones de nuevo.

El bloqueo nos impide seguir la historia, la historia es precisamente el bloqueo. Es el as en la manga de los negociadores con los del infame Puigdemont, ese delincuente que debería estar preso. Pero Pedro Sánchez es partidario de ceder. Por la paz del convento. Al final será uno más de los que lloraron toda su vida por ese error inmenso: al nacionalismo ni agua. Es que es así, su objetivo es romper la patria, quedarse con los mejores trozos del festín. Si hay que matar se mata. Nos espera la gloria, el deber cumplido. Con esa retórica inane de todos. Por eso este Ayusooo de Génova. Como si fuera la termodinámica.