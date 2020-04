Autónomos sin autonomía

Andaba preocupado estos días por si le había pasado algo a Antonio Di María porque no le veía llorar como nos tiene acostumbrados. Cádiz sin LLORECA no es Cádiz , yo sin ellos tampoco soy el mismo. Me quedé tranquilo cuando le vi en una videollamada de esas en la que Di María pedía para los suyos horarios más amplios, exoneración del pago de tasas e impuestos y ampliación de las terrazas, todo lo que lleva exigiendo durante años solo que ahora con el argumento de la crisis . No hay que negarle al hombre la contumacia. Cabe suponer que si los suyos le mantienen en el puesto una vez que ha cerrado su negocio será porque defiende la causa con insistencia, no sé si con acierto. Respiré tranquilo al ver que mi tronko se encontraba bien de salud y volvía por sus fueros. Digo yo que tendrán más motivos para llorar los camareros que cobraban la mitad del salario en negro y ahora les han aplicado un ERTE, "cuentan de un sabio que un día". Llorar era asunto de agricultores, teatreros y autónomos. Ahora lloran sindicatos, empresarios, partidos políticos, músicos, libreros, presidentes del gobierno del mundo mundial, líderes de la oposición de la faz de la Tierra .Todos tienen algo de lo que quejarse , algunos son reincidentes: los agricultores siempre se quejan porque llueve, porque no llueve, porque ha helado, porque venden sus productos por debajo del coste de producción ,el teatro lleva en crisis desde el incendio del Globe Theatre. Y los autónomos, ay los autónomos , toda la vida quejándose. Digo yo que para ser autónomos tienen poca autonomía. Se cierra la actividad unos días y ya están pidiendo dinero ¿no habían guardado algo por si venían mal dadas? Bien es verdad que llevan siglos quejándose por todo , es posible incluso que con razón. Nadie les obligó a ser autónomos así que no veo yo la razón por la cual tengan prioridad con respecto a otros sectores. Por si fuera poco parece que no es suficiente lo que les da el gobierno. Cabe suponer que todos estos autónomos que se quejan tanto pagarán sus impuestos con rigor , nunca evadirán el IVA ni sus cuotas, harán la declaración de la renta con el fiel reflejo de todo lo que ganaron el año anterior sin escamotearle al Estado ni un solo euro ya que es la única manera de que haya dinero en el erario, ninguno se ha apuntado a la recogida de la fresa. Motivos para llorar los que vivían de la economía sumergida, ahora en profundidades abisales, los migrantes sin papeles, las empleadas de hogar sin contrato, los que carecen de ingresos.