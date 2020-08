Este año he vuelto a acudir a la playa de la Victoria como normalmente lo vengo haciendo desde hace ya 12 años y he comprobado con una tremenda pena que no paseaban por la playa vendiendo sus productos los típicos mariscadores, esos hombres vestidos de un blanco inmaculado que son una estampa típica del verano gaditano.

Extrañada ante tal situación, he preguntado a varios veraneantes con los cuales ya tengo cierta relación, y a todos nos ha sorprendido su ausencia.

Resulta que según nos informaron no les han renovado sus licencias y no tienen permitida la venta ambulante durante el invierno en la Plaza Mina y durante el verano en la playa… ¿No está permitida la venta ambulante de éste tipo de productos y sí de bebidas, patatas y chucherías? ¿Vamos a exterminar a un gremio que es seña de identidad de Cádiz?... realmente no lo entiendo.

Unos señores que se ganan la vida dando mil paseos en la playa esperando que alguien les compre unos camarones, un trozo de mojama o un cangrejo, que pagan sus impuestos, sus licencias y tienen en orden todas las garantías sanitarias y de golpe y porrazo son quitados de en medio… Imagino que habrá otro tipo de explicación, pero realmente cuando algo no está claro huele raro…

Marta López (Correo)

Soy un visitante/turista que paso actualmente una temporada en un piso en frente del puerto de Cádiz. Desde hace más de una semana observo asombrado cómo el yate amarrado en el puerto de Cádiz Azzam tiene continuamente encendido un motor, con la consecuente nube de humo que sale por el mismo 24 horas al día. A ello se une un ruido constante que produce dichos motores que, sobre todo por la noche, constituyen una dificultad para poder conciliar el sueño.

Creo que es inaceptable que a un yate de estas características, varado y sin actividad alguna reconocible se le permita estar continuamente en funcionamiento, con el problema de contaminación que supone, además del ruido innecesario que origina.

Alguien debería tomar cartas en el asunto y conminar a los propietarios a que cesen en esta actitud de forma inmediata, o bien actuar legalmente en consecuencia.

Enrique Martín Rioboó

(Correo)

AQUEL que no es capaz de subir a su muro de Facebook una autofoto (lo que los finos llaman selfie) donde se vean los pies y el mar al fondo, es que no ha estado de vacaciones. Hay que poner como único texto "Aquí sufriendo", lo que debe suponer sobre poco más o menos: quiero daros envidia de lo bien que lo estoy pasando, aunque esto sea un aburrimiento. Por lo que a mí respecta no solo tengo las piernas muy feas, no voy a la playa, no me hago autofotos, es que esos sitios y esa posición son sumamente desagradables. Lo eran siempre, pero este año lo es más todavía. Calor, sudor, niños dando el coñazo, familias a toda pastilla. Ahora encima las familias trazan un círculo en la arena para que no se les acerque nadie, no se puede pasear por la orilla si no se lleva mascarilla. Lo bueno en Cádiz es que no hay policías locales por lo que nadie te llamará la atención, los vigilantes de la playa del Chaquetilla no sirven para nada, los chavales se junta en grupitos, charlan de sus cosas y hasta el día siguiente. La ausencia de autoridad permite que la gente juegue a la pelota, a las palas o que los surfistas se hagan los dueños cuando hay olas, a riesgo de arrollar a cualquiera. Es decir, a las calamidades habituales de algo tan desagradable como la playa se le une el riesgo del contagio o del accidente. No hablamos de los lateros, todos ellos con la mascarilla por la barbilla voceando su mercancía. Pocas cosas pasan en la playa para lo que podía pasar. Hay una foto alternativa en el chiringuito donde se ve una cerveza y la playa al fondo con el mismo título, que se trata de enseñarle a los colegas lo bueno que es el dolce far niente. A nadie he visto hacerse una foto con un libro. Por si fuera poco, detesto la cerveza. Lo único bueno que tiene esta exhibición es que te libras de que te cuenten las vacaciones: ya lo vi en Facebook. Encima los chiringuitos ya no son como el Bar Ramón, el Bar Jerónimo o el Mediabarba. Ahora te pegan unos clavazos de categoría desde que se creen modernos con una carta en formato QR, diseños inteligentes y un menú con platos internacionales. No hay vaso en tecnicolor.

Otra moda de reciente extensión en el verano gaditano es alquilar un chalet con piscina en cualquier pueblo, sea de la costa o del interior. Padres con niños, a veces varias parejas, unidos en alegre comandita para que los niños hagan el gamberro y ellos puedan relajarse. Todos los días de barbacoas y otras excentricidades por el estilo porque este año han bajado los precios del alquiler de los chaletes. Están mas recogidos, al margen de riesgo tanto los papás como los nenes. Igual no hay polo, golf , cróquet, conciertos o discotecas porque está todo el mundo desperdigados por los chaletes.