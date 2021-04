Asesores en ascenso

Si hay una razón por la cual la excelente información de Paco Zambrano en este Diario, que resalta que la mitad de los numerosos asesores socialistas en Diputación ni siquiera aparecen por su 'trabajo', no ha provocado una oleada de indignación popular y política debe ser por que no coge de sorpresa. Y no se sabe qué es más descorazonador, si la utilización del dinero de todos para asegurarse apoyos a una causa personal o que esta práctica se considere normal. El pueblo es informado de estos pormenores y no se llama a escándalo, refugiándose en el dañino pasotismo del "todos son iguales", mientras los partidos políticos de la oposición, como mucho, se hacen los indignados a la espera de que un vuelco electoral traspase el cazo a sus manos.

Uno de los baremos con que medir la capacitación de las autoridades electas para gestionar asuntos públicos (y por lo tanto, importantísimos) debería ser el número de asesores que necesita para ser lo que aspira a ser. En las campañas electorales, la primera pregunta que se debería plantear a estos candidatos sería: "¿Cuántas personas precisa usted tener a su lado para ser un buen concejal, alcalde, diputado o presidente?" No se puede pretender que alguien sepa de todo, pero obviamente cuantas más sean las materias en las que de verdad requiera asesoramiento más grande aparecerán sus incapacidades.

Una segunda pregunta, abundando en lo mismo, sería: "¿Y para esas áreas en las que usted precisa de asesoría no hay bastantes y reputados técnicos y funcionarios, que han ganado su plaza teniendo que acreditar sus méritos y sin tener que extender su vela ante los vaivenes de los vientos políticos?". En las filas de los denostados trabajadores públicos se encuentran los verdaderos expertos y ahí podrían acudir en busca de asesores. Bueno, de hecho ahí es donde acuden para el informe serio.

Si en medio de una pandemia que ha golpeado duramente la economía de millones de españoles, las administraciones públicas se permiten el despilfarro en forma de lujo de pagar cientos de miles de euros a gente que no trabaja, o que cuando lo hace produce muy poco fruto al ciudadano común, mientras empleados, comerciantes u hosteleros suspiran y suplican por ayudas para seguir en sus tareas, se debe concluir que esos políticos ofenden a su función y no sólo la ejercen aparte y de espaldas al pueblo, sino contra él.