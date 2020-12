Asaltar las gambas

La mezcla de cuñado de Podemos, cena de Nochebuena y discurso del Rey resulta más explosiva que un virus chino. Yo sería capaz de votar a Iglesias si suprimiese estas entrañables fiestas. El discurso del Rey me es indiferente, si menciona entre líneas a su padre o se olvida de los exmilitares fusiladotes , pero lo de mi cuñado no tiene parangón. Si hay algo peor que un cuñado de Vox es uno de Podemos, cada uno con su cantinela. En verdad del Rey lo único que me importa es que es del Atleti, el resto me da igual. Incluso si pienso en la República me echo a temblar de pensar que podríamos tener de presidentes a Aznar o a Pablo Iglesias. Al final me encojo de hombros y arguyo para mí mismo: me la pela. Mi cuñado es de los de todo el día La Sexta, la Ser, confirmar lo que ya él sabía en eldiario.es o publico.es para luego atizarnos con los hallazgos de opiniones que ya él tenía de gente como Nacho Escolar, Elisa Beni, Ester Palomera, Javier Aroca, Antonio Maestre y otros grandes intelectuales. Para no dejar en mal lugar a Pablo Iglesias, toda la noche con la brasa de la República, el Emérito que es un ladrón, Felipe VI que como es hijo de quien es que fue nombrado por quien fue nombrado pues debe ser igual de crápula, que si no debían estar en la cárcel los sediciosos catalanes que llama presos políticos, los pobres chavales de Alsasua por lo que dice es una pelea de bar, los de Bildu son buenos chavales. Por si fuera poco la cena era en mi casa así que no podía irme, tuve que soportar toda la noche al nota con los codazos de mi mujer y las patadas bajo la mesa de mi hermana. Por supuesto cuando trabajaba era pelota del PSOE para poder tener canonjías o buenos puestos en la administración, ahora se ha hecho anticapi en Cádiz, de Tere en Sevilla y de Iglesias en Madrid. Lo de la foto del alcalde con sus colegas en Joselito no va contra ninguna norma, que si estaban en mesas separadas, que es el efecto óptico del que ha hecho la foto con la única intención de insultar al equipo de gobierno, que estaban en grupos de seis si uno se fija bien la connotación, la denotación, la profundidad de campo y la manera en que un teleobjetivo aplana el campo visual, que si estamos en Navidad y todos tienen derecho a pasar el rato, que eso es la manía que le tenemos porque está cambiando la historia de Cádiz, ya la gente vuelve por el puente, los turistas son unos desalmados a los que hay que ponerle coto, Kichi no se cogió una baja sino un permiso paternal para conciliar mientras desde su casa seguía dirigiendo la ciudad, que volverá a ser alcalde de Cádiz dentro de tres años mal que me pese. A ver si volvemos al confinamiento domiciliario. Eso sí, al tío le gustan los langostinos de Sanlúcar: pago yo.