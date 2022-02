Asaltar los cielos

Dijo Lenin que el radicalismo es la enfermedad infantil del comunismo, y por mucho que repitan algunos la tontería esa de que radical viene de raíz, la verdad es que uno debe ser radical contra la intolerancia, contra la corrupción, contra la injusticia, contra la desigualdad, contra la violencia,el resto son milongas. Los de Izquierda Unida, Unidas Podemos por Andalucía o como se quiera llamar la etiqueta del PCE, cometieron un atropello contra 11 diputados de su grupo parlamentario, empezando por Teresa Rodríguez, y hasta que no se resuelva esa cuestión es difícil que nadie hable de ese Frente Amplio que pregona Yolanda Díaz, sin Adelante Andalucía no es ni frente ni amplio. Mientras no haya solución a este desaguisado no vendrá a Andalucía Yolanda Díaz. O lo que es lo mismo: ese proceso de escucha que dice haber iniciado con la sociedad no incluirá a los 8,5 millones de andaluces , dejará de escuchar a la quinta parte de los españoles. El problema empieza por el escaso nivel político e intelectual de quienes ahora mandan en IU-PCE, qué tiempos los de Eduardo Saborido, Javier Aristu, Fernando Soto , incluso el tiempo de Felipe Alcaraz, Julio Anguita y Diego Valderas. Si me apuran, era más soportable la pedantería de Luis Carlos Rejón al estilo insulso y anodino de Tony Valero, con esa cara de corneta del Quinto Regimiento. IU, con el apoyo del resto de partidos del Parlamento de Andalucía, cometieron un atropello sin precedentes contra 11 diputados porque no soportan dejar de controlar la organizaciónn. En el PP daban palmas con las orejas porque la división a la izquierda del PSOE impide en la práctica que se configure una mayoría alternativa a la que sostiene al actual gobierno. Ya saben la teoría de Anguita de las dos orillas: todos en una orilla y los de Izquierda Unida en la otra, "somos pocos pero tenemos la razón", el resto son unos corruptos con los que no se puede hablar. Para qué hablar de Íñigo Errejón, tan despistado en Andalucía que forja una alianza con los restos del Partido Andalucista ¿alguien se puede creer que son de izquierdas Fran Romero, Miguel Molina, Maribel Peinado, Rojas Marcos, Antonio Moreno, De Bernardo? En Madrid deben estar más pendientes del gatillazo de Yolanda Díaz y el ridículo del PP en el Congreso. Ese Frente Amplio es el enésimo invento del PCE: primero IU, luego UP y ahora otro artefacto que si no une a toda la izquierda no será útil. En Andalucía puede haber hasta tres papeletas de organizaciones que dicen situarse a la izquierda del PSOE mientras Juanma Moreno toca la lira . Solo falta que Alberto Garzón y Enrique Santiago manden a otro Ramón Mecader con el piolet a liquidar a Teresa Rodríguez.