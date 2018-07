Arden las playas

Las playas gaditanas son su gran reclamo para el turismo. Cádiz cuenta con magníficos hoteles, con instalaciones que pueden competir con las mejores, pero si sus playas no están en perfecto estado de revista sus virtudes se diluyen. Los sucesivos temporales que azotaron nuestras costas en primavera han propinado un golpe terrible. En plena temporada alta, cuando julio enfila hacia sus dos últimas semanas, algunos arenales siguen estando francamente mal, desde la costa noroeste hasta los de la propia capital, como escasez de arena. Lo peor es que también hay problemas en los servicios. Ayer las trabajadoras de los módulos cargaban contra el concejal encargado del área, ciudadanos con problemas de movilidad lamentaban que haya módulos que sigan cerrados. La situación no es buena. Hay cuestiones que no pueden dejarse para mañana, porque ya vamos tarde.