Sanlúcar ya ha confirmado oficialmente que presentará su candidatura a capital gastronómica de España en el año 2021. El título tiene su importancia ya que en caso de salir elegida la ciudad obtiene mucha publicidad y se suelen organizar muchos actos, lo que atrae mucho público.

No cabe duda de que Sanlúcar sería una magnífica capital gastronómica porque tiene atractivos muy importantes para serlo. De hecho son muchos los gaditanos que peregrinamos los fines de semana para visitar las catedrales de la gastronomía de Bajo de Guía o las capillitas de la tapa de la plaza del Cabildo, todo acompañado de su manzanilla, que es otro punto positivo de gran peso para obtener el galardón.

Sanlúcar competirá, al menos, con otras dos ciudades españolas que también han anunciado su candidatura, como Marbella y Oviedo. Para elegir la ganadora una de las cosas que tiene muy en cuenta la organización es el respaldo de la candidatura.

Por eso es necesario apoyar a Sanlúcar en esta petición y no sólo deben hacerlo los sanluqueños sino todo los gaditanos, porque la capitalidad sería algo muy positivo para toda la provincia, ya que vendrá mucha gente que no se limitará a visitar esa ciudad sino también su entorno. Además, no cabe duda de que la gastronomía sanluqueña es también la gastronomía de Cádiz.

Es muy importante que todos los colectivos, especialmente los gastronómicos, e instituciones de la provincia respalden la petición. Esperemos que los localismos no perjudiquen a esta aspiración y todo el mundo haga suya la candidatura, al igual que todos hemos apoyado a otras ciudades de la provincia cuando lo han necesitado.

No cabe duda de que los langostinos, la manzanilla, el pescado frito o los guisos marineros de Sanlúcar engrandecen día a día la gastronomía de la provincia. Han contribuido de forma decisiva a que estemos ahora en el grupo de cabeza. No olvidemos que el langostino fue y sigue siendo uno de los productos bandera de aquí, uno de los primeros por los que fuimos mundiamente conocidos. Ha llegado el momento de agradecer a Sanlúcar tantas cosas buenas que nos ha dado y una buenísima manera es apoyar su candidatura a ser capital gastronómica de España en 2021. Yo la apoyo.