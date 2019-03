Apóstata del Carnaval

Hubo una vez un chico que se pasaba las horas con un pequeño radiocassette en la cocina dándole a los botones para grabar de la radio las agrupaciones de Carnaval.Entonces no había tele a la carta ni youtube que se le pareciera. Si perdías la actuación en la radio, estabas perdido. El mismo que cuando creció y desde Sevilla buscaba un hueco en la casa desde el que se conseguía coger a duras penas una emisora de radio de onda media cuando Canal Sur no retransmitía las preliminares. El que en su época laboral empezó a cubrir el concurso y que veía en ello casi un privilegio y que no se perdía una final hasta que no se daba el fallo del jurado... Pero los tiempos cambiaron y ahora cuando empieza el runrún del Concurso, sabe lo que queda por venir y cuenta los días en el calendario para que acabe cuanto antes el sufrimiento. No sabe ni cómo se llaman los grupos. Si ante era una religión para él, ahora se ha convertido en un apóstata.