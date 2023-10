No me gusta meterme con nadie. Lo hago a menudo, pero en el más estricto cumplimiento del deber. Si puedo decir algo bueno de cualquiera sin faltar a la verdad, lo prefiero. Uno de los secretos de la emoción de la Divina Comedia es que Dante anda por el Infierno –sin discutir la justicia divina– destacando lo positivo que los precitos tuvieron en vida. Pierde el sentido con la belleza de Francesca Rimini, admira la nobleza de Ulises, celebra la lección de Brunetto Latini, etc. Virgilio, como buen pagano, se pone negro con esa propensión a la misericordia del cristiano Dante.

Ahora que, por fin, descubro una razón para aplaudir a Pedro Sánchez, no quiero desaprovecharla. El pésimo presidente ha tenido el óptimo gusto de regalar una botella de jerez a cada uno de los presidentes o primeros ministros europeos en la cumbre informal del Consejo Europeo de Granada. Olé por él. La cumbre habrá sido informal y bastante inútil, pero el jerez se lo han llevado puesto.

Sánchez les ha regalado un vino de añada, de los que guarda el Consejo Regulador de cada vendimia. Para cada líder o lideresa, una botella de la añada de su fecha de nacimiento. Lógico que un señor que tiende tanto a la egolatría piense que todos son de su condición y se vaya a la fecha del magno hito… del propio nacimiento.

Ni así lo veo mal, aunque el sistema de criaderas y solera es mucho más propio del jerez. Pero no permite datar ningún vino. También comprendo que no haya recurrido a nuestro sistema de crianza, porque es la perfecta simbología del pensamiento conservador y tradicional. Obsérvese que cada nueva vendimia se suma a sus vinos mayores por arte del trasiego y se van mezclando, rociada tras rociada, aportando cada uno lo suyo y conservando lo mejor de los demás. En cada copa de jerez, según los cálculos del premio Nobel de Economía Milton Friedmann, hay moléculas de un montón de añadas, las más viejas de hace 45 años. Eso sin contar los 80 años que puede aportar la bota, los dos siglos largos de la bodega, los 2.700 años del Marco… A un progresista como Sánchez, ese icono de la tradición le tiene que fastidiar, aunque sea inconscientemente. Por todo, se resigna a las añadas y halaga, de paso, la vanidad de los otros líderes, que también la tendrán. Lo de Bildu es repugnante, como otras cosas, pero lo del jerez, incluso sin criaderas ni solera, ha estado bien; y lo cortés no quita lo valiente. Olé.