En primer lugar debo dejar claro que me parece una iniciativa estupenda que le den a Antonio Martín la medalla de Andalucía. No creo que haya en la música popular andaluza nada parecido a la obra del Niño de San Vicente por su impacto y su extensión en el tiempo. Dicho esto, estoy seguro que al mismo Martín no le importará que me centre en una deuda que tiene Andalucía desde hace tiempo: la medalla a Antonio Burgos. El sectarismo del PSOE ha impedido que se le conceda este galardón a pesar de que lo han pedido asociaciones de la prensa de Andalucía (entre otras la de Cádiz) y muchos profesionales del sector: en estas mismas páginas Juanma Marqués e Ignacio Martínez. Desde hace 50 años Antonio Burgos ha sido maestro de periodistas primero y ejemplo de columnistas después.

Comprendo que mucha gente no comparta los puntos de vista de Burgos en algunas ocasiones aunque eso no puede llevar a adoptar una actitud corta de miras, lo que llevó al PSOE a la actitud mezquina para quien desde ABC, El Mundo e Informaciones de Andalucía ejerció su magisterio en el periodismo y defendió siempre, desde sus puntos de vista, Andalucía. No se puede premiar solo a aquellos con los que se comparte punto de vista. Tengo que resaltar también un libro que nos abrió los ojos a muchos, escrito en tiempos de Franco Andalucía ¿tercer mundo? donde reflejaba una imagen distinta de la folklorista versión oficial.

Su defensa de la democracia durante la dictadura cuando algunos de quienes le negaron la medalla estaban en la OJE o escondidos debajo de una mesa debería hacer reflexionar a todos. Desde Cádiz quiero destacar su amor por esta tierra que ha reiterado cada vez que ha tenido ocasión sin pedir nada a cambio. El impulso que dio al carnaval desde las páginas del ABC, uno de los medios que con más extensión y calidad trataron el carnaval desde hace muchos años, con José Joaquín León, Paco Navarro, Pepe Lucas, Carlitos Sancho y tantos otros, antes de que llegasen los oportunistas del Tangai y sus pajaritas colorás con generosos sueldos públicos. La letra de las Habaneras, la autoría de coros premiados y un largo etcétera que empezó en los años 60 y no ha terminado aún. Espero que el cambio de gobierno permita resolver esta vieja deuda para con alguien que nunca ha pedido nada, que escribe cada día con su incorruptible punto de vista, contra viento y marea, a disgusto de algunos pero con la insistencia de alguien que ama a su tierra, lucha por ella, su esperanza es su bandera verde, blanca y verde.