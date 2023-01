Hace años trabajaban en la Residencia de Ancianos de la Diputación en La Viña dos hermanos que adquirieron la costumbre de escribir cartas con sus quejas y reclamaciones a todo el mundo: a la Junta de Personal, a los sindicatos, a la Corporación. Cuando la denuncia era subida de tono lo hacían en forma de anónimo, aunque por su estilo todo el mundo sabía quiénes eran los remitentes, hasta el punto de que un director de Personal, tristemente fallecido, les respondió: "Acuso recibo de su atento anónimo". A mí me escribía periódicamente cartas a bolígrafo, con un texto lleno de faltas de ortografía y de sintaxis, a mi puesto de trabajo. Por el tono y el contenido estoy seguro de que es uno de los integrantes de aquel grupo de militantes socialistas a los que Emilio López llamaba "la NBA de La Viña". Ahora los anónimos que quieren insultar no necesitan escribir cartas, les bastan las redes sociales, la cloaca por donde baja la porquería más abyecta del ser humano. Se ponen un seudónimo o incluso con su propio nombre dicen las imbecilidades que son incapaces de decir a la cara. La valentía del anonimato, la turba de sicofantes. Algunos piensan de sí mismos que son brillantes intelectuales o gaditanos de pura cepa que defienden con ardor guerrero su visión de la ciudad, que creen que es la única posible. Al principio yo intentaba responder o razonar, pero hace tiempo que descubrí que es imposible razonar con un fanático, sea del Carnaval, del Cádiz CF, de la Semana Santa o de la Trimilenaria. Lo mejor con ese tipo de personas es ignorarlos, que en las redes sociales basta con darle al botón de bloquear. Así los mandas a su oscuro sótano donde podrán proferir los insultos más duros a quienes quieran prestarles atención, la mayoría para reírse de ellos en la intimidad de sus hogares o en la discreción de teléfonos y ordenadores. El mismo fenómeno de la masa: los que van amparados en un grupo se vuelven de repente unos valientes que gritan como poseídos por el demonio. Ni los valientes asiduos a las redes , ni los amparados en la masa, ni los antiguos productores de anónimos son capaces de decir nada a la cara. Algunos bajan la cabeza al cruzarse contigo por la calle, miran para otro lado o aceleran el paso no vaya a ser que tú mismo quieras responder en directo. A mí me persiguió la manada de extrabajadores de Delphi durante meses, boicotearon actos de la Asociación de la Prensa, corrieron detrás de mí por las calles de San Fernando, asaltaron la APC, me intimidaron en la puerta del juzgado donde condenaron a uno de los suyos. Esos mismos, con otros nombres, otras circunstancias, son los que ahora gritan en las redes. Lo siento, chavales, os tengo a todos bloqueados.