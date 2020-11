Aniversario del sieso

Ahora se cumple un año desde que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, reconoció que la palabra "sieso", tiene, además del significado con el que ya figuraba en el diccionario ("parte inferior del intestino recto, en el cual se comprende el ano"), otro que es el que se le da en Cádiz, en exclusiva, para mentar a una persona de "desagradable, antipática, desabrida".

Y digo en exclusiva, porque es posible que gaditanos en el exilio, la usen fuera de aquí o que otros españoles la tomen prestada porque, habiéndola oído de gaditanos, digan de una persona "que es un sieso".

Lo que reivindico para la ciudad de Cádiz es la autoría de la palabra, no con su significado anatómico, sino con el que ahora ha ingresado en el diccionario de la Lengua. Por supuesto que en el mismo caso se encuentran sus derivaciones de "pedazo de sieso", "valiente sieso" y "sieso manío".

Todo lo anterior iba a propósito de la encuesta que discurrió el periódico El País de un "atlas sonoro de las palabras más autóctonas del español", para elegir cuál es el vocablo que represente mejor a cada país de habla hispana. Así resultó que "pinche" (con el significado de "lo peor de personas y cosas") era elegido para Méjico o "boludo" para Argentina y en España "contradios", con el significado de disparate o cosa absurda.

Por supuesto, que a mí no me parecía que "contradios", aunque mucho se emplee, no merecía el galardón de ser la más representativa. La única palabra que, en mi opinión, pudiera competir con "sieso" sería "picha".

Por dos veces pedía en mi artículo, que se opinara sobre esto, pero no tuve ninguna respuesta. Pero ahora, cuando se cumple un año desde el reconocimiento oficial de la palabra "sieso", con el significado que aquí se le da, vuelvo a la carga y no se me ocurre más que pedirle a Fernando Santiago, que gusta de autocalificarse de sieso, cada vez que tiene ocasión, (aunque a mí no me lo parezca) me eche una mano en esta encuesta, para que, con su poder de convocatoria, podamos conseguir que en la encuesta siguiente que se convoque, sea declarada "sieso", la palabra más representativa de nuestra lengua, por la eufonía de sus dos sílabas, y por su facilidad de pronunciación.