'Andalusian movie'

Sospecho que al agua de Andalucía le están echando algo. No sé, LSD o alpiste. La teatralización de la política es un riesgo asumible, un mal menor de las democracias emocionales que debe cuidarse antes de que los populismos se impongan a la razón, al interés de clase o al egoísmo individual. Pero lo que venimos viendo en esta campaña electoral andaluza comienza a ser muy ridículo, no banal, sino infantil, una comedia de Leslie Nielsen, aquel actor de pelo blanco que parodiaba películas en sus propias películas. Aterriza como puedas. Juanma Moreno está poseído por la fuerza del Jedi, el tipo se lo cree y hasta se hace un vídeo con guerreros blancos y cacharros de la Guerra de las Galaxias; Teresa Rodríguez dice que es demasiado modesta para ser una khaleesi, pero sí es una guardiana de la noche, y Antonio Maíllo, un Stark. Jon Nieve. Y otro vídeo. Y Juan Marín le envía un mensaje a Quim Torra grabado de estilo entre tabernario y de Chiquito. Puigdemont, cobaaarde. Señores y señora, que se trata de gestionar un presupuesto de 32.000 millones de euros, de ser el patrón de 250.000 empleados, que en diciembre son las elecciones, el Falla no llega hasta enero. ¿Se han vuelto locos? ¿Qué están bebiendo? Si llega el cambio, será por su propio peso, porque tiene que caer ya, porque éstos se volvieron macandé.