Se supone que hoy Andalucía piensa. O reflexiona. Después de quince días de una campaña anodina y sin chicha, una campaña de tópicos, en general repleta de promesas inconsistentes sin argumentos que garanticen su cumplimiento. Y una campaña, sobre todo, en la que Andalucía no ha sido precisamente el centro de atención. Serán las de mañana unas elecciones marcadas por la repercusión que puedan tener los resultados en España, y quizás por eso el país ha prestado una especial atención a una campaña en la que no pocos han sido los que se han dedicado a decir qué tienen que hacer los andaluces y cuáles son los problemas de una comunidad que no suelen pisar pero de la que conocen todos los detalles. Y eso porque ha sido la clave nacional la que ha marcado la campaña. Pero las urnas están aquí, ni en Madrid ni en Barcelona, y votan los de aquí. Y aciertan o se equivocan los de aquí.