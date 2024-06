Los resultados de las elecciones europeas no son extrapolables a unas elecciones generales, a unas autonómicas, ni a unas municipales. De ningún modo lo pueden ser, por la diferente motivación de cada una. Y sobre todo por la participación. Con menos del 50% no es significativo, porque en las otras elecciones la participación puede aumentar entre un 10% y un 20%. Sin embargo, en las elecciones del domingo, se han confirmado unas tendencias. La principal es que el PP andaluz, con Juanma Moreno al frente de la Junta, ha conseguido lo que parecía imposible: una comunidad de probado arraigo de la izquierda, que gobernó durante cuatro décadas, parece ahora de derechas.

Y no es sólo porque el PP haya derrotado otra vez al PSOE y le aventajara en un 5,68%, un porcentaje superior al de la media española, que fue del 4%. Sucedió que, además, Vox fue tercero y Se Acabó la Fiesta, el grupo liderado por el influencer ultra Alvise, nacido en Sevilla, consiguió el cuarto puesto. Y en algunos municipios Alvise obtuvo más votos que Sumar y Podemos juntos. Con lo cual la suma del electorado de derecha y ultraderecha vapuleó al de izquierda y ultraizquierda. Esta vez le funcionó peor el cuento del lobo feroz a Pedro Sánchez.

Volvemos a lo del principio. Son conclusiones relativas. Pero llama la atención que el PP haya derrotado al PSOE en la provincia de Sevilla, su feudo de toda la vida. Y también que el PP haya ganado por vez primera en la provincia de Cádiz unas elecciones europeas. Se ha visto que para conseguirlo es imprescindible la fórmula con la que el PP ganó las elecciones autonómicas: sólo puede vencer en Andalucía arrebatando votos directamente al PSOE. Y, para eso, la receta es la que practica Juanma: escorarse al centro y buscar al electorado sensato y moderado.

Por el contrario, me parece injusto que se eche la culpa a Juan Espadas de la pérdida de influencia creciente del PSOE en Andalucía. Su gran error fue convertirse en sanchista después de pasar por susanista. Pero el gran culpable del hundimiento del PSOE en Andalucía no es Juan Espadas, sino Pedro Sánchez, su jefe. Ya sabemos que es un artista y no pierde nunca, aunque no gane. Ya sabemos que siempre busca una excusa. Pero esta vez ha perdido en España y en Andalucía. Y aquí se ha visto que el sanchismo lleva al PSOE al pozo; y lo hunde, aunque lo disimule.

Andalucía era felipista y puede que lo siga siendo. Chaves era una sucursal de Felipe. Hasta ahí, todos eran de la pandilla de la tortilla. Y Susana parecía de la familia. Hasta que se acabó la fiesta.