E L hombre camina por Aluche, por su voz parece que ya es un hombre mayor, puede que algunos le llamen anciano. Su respiración es pesada, dificultosa. Jadea. Dice en off: Hoy nueve de mayo a las diez de la mañana. Esto es lo que está sucediendo aquí en el barrio de Aluche. Señores, esto no es Venezuela, esto es en el barrio de Aluche.

Para una bolsa de pan. Fíjese la cola, fíjese la cola. Esto no sale en los medios de televisión, estos medios de televisión que están super comprados. Sigo andando y aquí sigue la cola, no solamente por la parte derecha sino por la parte izquierda también, fíjense hasta dónde va. Repito, esto no es Venezuela, las televisiones ¿dónde estarán? Aquí no se ven y esto no sale.

Cómo verán sigo andando y sigue habiendo cola para una bolsa de comida. Allí termina la cola pero continúa por el lado izquierdo (jadea), esto es una vergüenza, lo mismo que ocurre por la parte derecha. Repito, esto es en el Parque de Aluche, hoy nueve de mayo a las 10 de la mañana, y ha empezado a funcionar la cola a las nueve. Veréis que a la derecha y a la izquierda, es increíble, debe haber, por lo menos, mil personas, luego se podrá contar. En mi vida he visto una cosa igual, es que no os podéis hacer idea de hasta dónde llega. Repito, esto no es Venezuela, esto es el barrio de Aluche, ahí tenemos el colegio, es que no veo el final, de la cola. Por fin encuentro casi al último, qué puta vergüenza y que las televisiones no lo saquen…

El hombre ha salido de su casa con un móvil y ha hecho una retransmisión. Escandalizado, sin duda alguna. Ha retransmitido imagen y sonidos, más sus comentarios basados en su barrio, Venezuela, las televisiones que no están allí tomando imágenes de lo que no tiene duda alguna que es una vergüenza. Jadea pero camina a buen paso con el móvil vertical grabando las colas a derecha e izquierda.

Es el nueve de mayo, sábado. En plena pandemia, en plena discusión por el "desescalamiento" y las fases que casi nadie entiende. Ante esa larga cola de mil personas a la entrada de un colegio en el dan una bolsa de comida, el hombre repite que es Aluche, el parque de Aluche, que no es la Venezuela de las colas y la violencia, la Venezuela de Maduro que defienden los bolivarianos españoles del gobierno de Pedro Sánchez, y sus apoyos parlamentarios. Es Aluche, un ciudadano anónimo con un móvil en carne viva. Corre por la red.