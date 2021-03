Alma máter

Siempre me gustó mucho esa escena de película de Hollywood donde un juez le dice al testigo "cuide usted el micrófono, es de los contribuyentes". Debe ser que en España no caló aquella idea de que Hacienda somos todos porque es raro el español que no intenta dejar de pagar impuestos, pagar menos (lo que Josep Piqué llamó "optimización fiscal") o eludir sus compromisos con la Agencia Tributaria, sean folklóricas, toreros, futbolistas o jefes del estado . Al españolito que se le hiela el corazón de una de las dos españas si ve a los más altos que hacen lo posible por no pagar, se aplica al cuento con servicios sin factura , sin IVA , cosas así. Luego llega LLORECA y pide que les den dinero, aunque jamás se ha visto a la patronal de la hostelería pedir a sus socios con la misma insistencia que paguen sus impuestos y cumplan sus obligaciones. Es la España de lo ancho pa mí y lo estrecho pa ti. Los carnavaleros que ponen a caer de un burro a todo dios pero luego no tributan por lo que cobran. Hay que recordar aquella escena de un festival en el Momart que cuando aparecieron los inspectores de Trabajo, los comparsistas salían por la ventana. Si los que mandaban en la Universidad de Cádiz, alma mater de la sabiduría, gastaban el dinero con tanta alegría, no se les puede pedir rigor a la ciudadanía. Si había dinero de la UCA para gambas, Foster Hollywood, gin tonics, viajes a Méjico o a Macao, no se le puede apretar al currito. Ha habido cosas peores, claro, como el profesor que se ha construido un chalet que ahora se ha comido el marrón para salvar a su mujer. Se ve que el fuerte de Diego Sales no fue el control del gasto porque no veas la manera tan pródiga de gastar que luego vio la luz. Puede que haya casos que no sean delito, solo despilfarro, que algunos hayan prescrito, que otros sean una minucia (aunque hacerse un chalet con fondos para la investigación no es poca cosa) pero demuestra el poco rigor en la gestión de los fondos públicos de aquella época. No me extraña que algún vicerrector saliera corriendo a las pocas semanas de tomar posesión. Lo que sí me extraña es que haya que esperar 12 años a la justicia, el de la boda mejicana ya será abuelo. Recuerdo como si fuera ayer el día en que un grupo de estudiantes de la UCA y de militantes de USTEA entraron en el salón donde se celebraba un claustro universitario para protestas por este mismo despilfarro que ahora se va a juzgar, en aquellas imágenes puede verse protestar a un joven profesor, ex alumno, comparsista, que hoy ha alcanzado la más alta magistratura de la ciudad. Ese mismo día, Macías Domínguez se encaró con los manifestantes en defensa de su honor, en plan Alcalde de Zalamea. Al final, como decía Emilio López, paga España.