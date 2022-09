Alcalde para después de Kichi

Resulta curioso lo que está sucediendo en Cádiz para las elecciones municipales. Faltan ocho meses y todavía no se han dado a conocer oficialmente los candidatos de los partidos a la Alcaldía. A diferencia de las principales ciudades españolas, donde, con pocas excepciones, se conocen los candidatos, algunos desde el año pasado. Por ejemplo, en Sevilla, el PP nombró a su candidato, José Luis Sanz, cuando todavía era líder Pablo Casado. Así se llega a la conclusión (quizás exagerada) de que en Cádiz ya nadie quiere ser alcalde o alcaldesa. Me refiero a nadie con currículum, o que no esté obligado por su partido. Y eso nos hace ver que Kichi ha causado estragos en la ciudad, y además en la política local. Ocho años de kichismo son disuasorios.

Cuanto más tiempo pasa, más especulaciones aparecen. Suenan nombres y más nombres. Por decir, podemos decir los que queramos, aupar a nuestros amigos y catear a nuestros enemigos. Flota un aire de cambio, pero no es abrumador. En el sentido de que el alcalde o alcaldesa se decidirá sólo por uno o dos concejales. Y no se piensa en la transversalidad local, como un pacto PP-PSOE para salvar a Cádiz de la decadencia, sino que se dilucidará entre los dos bloques enfrentados de la política española.

Así las cosas, el PP espera que ocurra lo mismo que en las elecciones andaluzas: aglutinar el voto útil. Ciudadanos está de funerales. Vox no funciona, ni tiene candidato, a pesar de que su portavoz en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, es un abogado de Cádiz. Pero ahí mandan desde Madrid y se obedece. En el PP, el dilema es quién sería un candidato con gancho amplio, como para alcanzar los 14 concejales, y dejarse de pamplinas posteriores. Yo creo que tienen dos que lo podrían conseguir, pero no será fácil.

En el PSOE no encuentran candidato ni a palos. Viene de antiguo. A José Pacheco no lo van a convencer, porque sabe que los otros lo tratarían mal, como un Marlaska a la gaditana, con su tanqueta antiobrera. Injusto, pero es así. Y, para perder en el sacrificio, sólo irá un candidato a la fuerza. Sea Óscar Torres o alguien que pasaba por la plaza de Gaspar del Pino.

En cuanto a la extrema izquierda de los Anticapitalistas, Ganar Cádiz y demás, lo natural es que pierdan sin Kichi o con Kichi. Sería raro que los gaditanos les permitan gobernar durante 12 años. Cosas más raras se han visto, y más tiempo estuvieron Carlos Díaz y Teófila Martínez, pero no se puede comparar. Respecto a los outsiders, suena a cachondeo. La ilusión que hay por ser alcalde ya lo dice todo.