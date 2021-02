Aires de primavera

Ya sé, porque lo he mirado en Google, que en este año 2021 la primavera no empieza hasta el sábado 20 de marzo y a las 10:37, hora española peninsular, pero también nos dice nuestra vivencia que, dejando a un lado algún temporal, incluso el que alcanza la categoría de "puñemoto", que habrá que soportarlo, aquí en Cádiz desde mediados de febrero, se intuye que ya está aquí la primavera. Los días alargan, anochece más tarde y con el concurso del Falla los ánimos mejoran, sabiendo que después de las coplas del carnaval, vendrá la Semana Santa y las cofradías en la calle. Este año, no habrá concurso ni procesiones de Semana Santa, pero gracias a nuestro atisbo de la primavera, no nos consideramos desgraciados. Nos da Diario de Cádiz datos para levantar el ánimo y entre ellos, la mejora de la tasa de incidencia del coronavirus, que está ahora en 543,4 cuando a finales de enero era de 1.243,7 por 100.000 habitantes.

Buena noticia es que el Ayuntamiento trabaja en la candidatura de Cádiz para ser sede del décimo Congreso Internacional de la Lengua, iniciativa de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Se prevé para el próximo martes 23, la presentación oficial del logo y la marca de la candidatura de Cádiz y es un proyecto muy interesante y rentable desde el punto de vista de la imagen de la ciudad, por lo que merece todos los apoyos. Una buena ocasión, para que el diccionario recoja palabras inventadas y de uso por los gaditanos, como ocurrió con el "sieso". Ahora toca el turno a "picha", al que el diccionario solo reconoce como "miembro viril" y que aquí en Cádiz es un apelativo cariñoso para un joven. Antonio Burgos, gaditano de honor y también el golfista Jiménez, al que apodan "el picha", tendrían mucho que opinar.

Buena y esperada notica es la exposición sobre Semana Santa, que tendrá lugar en el museo provincial y en la sede de la Fundación Caja Sol y cuya inauguración está prevista el próximo día 24 de febrero y quiere mostrar un recorrido histórico-cofrade de la ciudad. Se anuncia que las 30 cofradías que procesionan en Semana Santa estarán presentes en la muestra, con más de 100 piezas. Se pondrá a la venta un catálogo con un precio simbólico y el importe de la recaudación se destinará a la acción social que llevan a cabo las cofradías gaditanas.