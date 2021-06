Lo de Airbus

Los de antes de la LOGSE escuchábamos "esto son lentejas, si quieres las comes y si no las dejas". Esa parece ser la táctica negociadora de Airbus: o los sindicatos aceptan su oferta o trasladan a Getafe toda la producción. Un alarde de sutileza y capacidad negociadora. No se sabe qué opina el Gobierno, no porque España tenga un 4% de las acciones del Consorcio Airbus, eso y nada viene a ser lo mismo, sino porque en Getafe el Gobierno ha puesto 400 millones de dinero de todos los españoles. Luego dirán que nuestros jóvenes se tienen que ir a Madrid, que se ha convertido en la aspiradora de España. ¿No va a ser la aspiradora? No ya porque en un alarde de patriotismo compita con el resto de del país rebajando impuestos, eso que en inglés se llama dumping, competir a base de reducir impuestos como hace Irlanda o Luxemburgo en la Unión Europea. Lo que hacen los gobiernos del PP de Madrid, además de robar a manos llenas, es esquilmar el resto de España a costa de reducir su fiscalidad, ellos que se dicen más españoles que nadie. El Gobierno de Pedro Sánchez inyecta dinero de todos para beneficiar a Getafe. Luego se extrañan que los Anticapitalistas hayan mutado en nacionalistas andaluces, poco parece ante el atropello al que someten a la Bahía de Cádiz. Pasó con Delphi, luego con Visteón, las tres factorías de Navantia han visto cómo se reducen sus plantillas, para conseguir carga de trabajo tienen que manifestarse, cualquier día se formará la tremolina en las calles de la ciudad. La Bahía, que era el segundo enclave industrial de Andalucía, se ha convertido en un páramo. Como bien dicen los trabajadores, todo no puede ser turismo, hace falta industria y si para ello hay que invertir dinero del Plan de Resiliencia al objeto de poner un centro de alta tecnología, hágase. Si hay que formar a trabajadores en nuevas tecnologías, si hay que promover especialistas, inviértase. Para eso están esos fondos. No se pueden invertir donde ya hay. No sé si un centro 4.0, si uno especializado en aviones que se desplacen con hidrógeno verde. En Barcelona, para seguir con la política de apaciguamiento con los independentistas, se va a instalar una industria de fabricación de baterías. En Madrid, la de aviones, y en Cádiz a servirles cervecitas y pescaíto a los madrileños, a los bilbaínos y a los alemanes, con jornadas de 12 horas y sueldos de mierda. Echamos en falta a un Escuredo que defienda Andalucía con toda la energía, a un Barroso que se ponga en primer fila, a todos los partidos juntos en defensa de la industria y el futuro, no ya para que vuelvan los que se fueron como cantaba el alcalde, basta con que no se marchen los jóvenes y aquí nos quedemos jubiletas y camareros.