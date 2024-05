Parafraseando a Juan Ramón Jiménez: el primero que dijo que el aterrizaje forzoso de la expedición del Cádiz en Sevilla fue el segundo descenso en una semana fue un genio, el último un idiota. El chiste se ha gastado rápido, cuplé que no puntúa. La epidemia de graciosos de Cádiz alcanza tintes de pandemia, en lugar de mascarillas vamos a ponernos tapones en los oídos, para qué hablar de los graciosos de redes sociales que , como en la película Los Otros, están muertos y no lo saben. Esta ha sido la tercera expedición gaditana que tenía como destino cruzar el Atlántico. La primera la organizó Rafael Román en sus tiempos de la Diputación, financiada por Unicaja, hizo que muchos descubrieran La Habana para siempre. La segunda la financió Cajasol, a cuyo frente se pusieron las diputadas socialistas Raquel Arenal y Tatiana Sánchez, ambas llenas de carnavaleros a cual más gracioso y ocurrente. Esta iba destinada a El Salvador, pagada por el gobierno de ese país. Da la sensación de que el Cádiz iba a regañadientes, o al menos los futbolistas no tenían el menor interés en ir, por eso aplicaron el chiste famoso del que iba al Dique: “¿ojú? Pues ya no voy”. A las primeras de cambio el Club se quitó de en medio. No se sabe bien el criterio por el que fueron seleccionados los no integrantes de la expedición del Cádiz, una especie de agrupación que podríamos llamar: No te Cueles, Bukele. Allí se ha quedado con la cara partía Mágico y los que tenían entradas para ver el partido de fútbol previsto. Ahora que Mágico ha ascendido al Olimpo gaditano hay que recordar cuando en el Carranza se le silbaba y se le gritaba de todo, aunque las nuevas generaciones de cadistas lo único que han visto son los resúmenes de Youtube y las frases grandilocuentes de unos y otros que sitúan al jugador salvadoreño como si fuera primo hermano de dios, por lo menos. Confieso que nunca fue magiquista, creo que ha habido otros jugadores mejores en la historia del equipo, pero así son las cosas, se crea un mito y ya se sabe lo del Shinbone Star:” cuando los hechos contradicen la leyenda, en el Oeste imprimimos la leyenda”. La idea de un jugador genial y bohemio llena páginas enteras de libros y reportajes, ni siquiera unidos al nivel de George Best o El Trinche, la gente quiere ponerlo por encima de Pelé, Maradona y Messi, por hablar que no quede. Lo del lunes fue una versión gaditana de “Aterriza como puedas” que si hubiera ocurrido en medio del Océano Atlántico cualquiera sabe qué hubiera pasado, algo así como la “Sociedad de la nieve” versión marítima, el vicepresidente era el candidato a saciar el apetito de la expedición, que yo no iba a bordo. Otro día hablamos de las resoluciones judiciales, que no pare la fiesta.