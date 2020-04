Ahora y siempre

Ahora que se empieza a hablar de que nos vamos a ir alargando la cuerda poco a poco hasta que por fin podamos soltarnos, que va haciéndose verdad la esperanza de que esto pasará algún día, conviene ser realista, es decir, mantener el optimismo. Todo esto ha demostrado lo que ya sabíamos: que la vida no es bella, por lo menos no es siempre bella. Pero los cenizos nunca han hecho nada por el futuro. Son los optimistas los que han hecho avanzar el mundo. Otra cosa sería estar seguro de que lo que hemos hecho durante todos estos siglos sea avanzar.

Nuestro hogar planetario no se hundirá porque, como siempre, descansará sobre un gran puñado de buenas personas. Ese es un plan Marshall que no planificará ni acordará ningún gobierno, que no peleará ninguna Unión Europea y que no podrá derribar ninguna oposición. Hay una enorme cantidad de gente, no héroes porque nadie se cayó en una marmita de elixir mágico ni sufrió una mutación, toda esa gente encargada de que esto no se vaya al garete.

No será un gobierno autocomplaciente e insistente en no reconocer los naturales errores, ni una oposición empeñada en que se llenen los telediarios de ataúdes e implorante inconfesada de que la realidad sea peor de lo que ya es. Será esa gente que no abandona a sus mayores; serán esos mayores que no se vuelven egoístas; será el empresario que considera a sus empleados tan empresa como él; será el trabajador que considera su trabajo su obligación; será el amigo que atiende las llamadas y las devuelve; será quien considera los impuestos como contribución al bienestar de todos, será quien los paga; será quien pese a todo considera a los demás como a sí mismo; será el que defiende con ardor sus ideas y pelea porque todos puedan hacerlo.

Serán aquellos que no encuentran límites a su entrega; y los que aun llegando a su límite sólo se toman un respiro para continuar mañana; serán los que, con el trajín, no recuerdan los que se les debe pero no se olvidan de su deuda con la vida; serán los que no sueltan la mano del que necesita un buen agarre; serán los que siempre tienen en mente una canción que dedicar a alguien y un vino con el que brindar acompañado.

Si hacemos la cuenta, podemos estar tranquilos. Son un buen puñado. Suficientes para sostener la bóveda celestial sin necesidad de atlantes y a despecho de buenos y malos gobernantes. Ni todas las fuerzas del mal unidas (que por hoy no nombraremos) han podido nunca con ellos. Con quienes, mal que bien, a trancas y barrancas, hemos llegado hasta el siglo XXI. Pasando por todos los anteriores.