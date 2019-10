Cuidado que vienen campañas electorales. Esta semana arranca la oficial, aunque la extraoficial nunca acaba. La única diferencia es que habrá debates y los políticos en vez de hacer mítines solo para 'los suyos' ahora se acercarán hasta las cooperativas y los mercados. Siempre van a cooperativas y mercados. Allí regalan pines, globos, flores y promesas. Por si acaso yo no haría planes a largo plazo por si te toca la próxima mesa electoral dentro de unos meses. Aunque el gurú Sánchez al presentar su campaña ha solucionado esta incertidumbre ante la falta de Ejecutivo llamándola: 'Ahora sí, ahora Gobierno'. También podría traducirse como un "ahora me apetece" o "ahora me sale de (soez)". Quizás Susana Díaz le advirtiera en el acto que compartieron el otro día en una discoteca gaditana con un no te vayas a confiar, Pedro, que yo tuve que tirar los canapés de la noche electoral.En fin, paciencia que no nos queda otra. Bueno sí, votar.