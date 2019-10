Empiezo a preocuparme, ¿qué llega detrás de las proclamas? Empezó Casado con su 'España suma', inmediatamente Errejón estuvo a punto de lanzar su 'Más España', no pudo o no se atrevió, de donde su 'Más País', lo que debió considerar casi lo mismo porque durante los primeros años de la Transición la gente progre no decía 'España', que era cosa de fachas, decía País, este País; les sonaba mejor. Y en esas estábamos cuando llegó la poderosa maquinaria del PSOE y se pone detrás de la pancarta que reza, literalmente, 'Ahora, España'. A Iglesias le he oído hablar de Patria en alguna ocasión, no por la Patria común e indivisible que es España, quiero pensar, sino por el grito revolucionario de los cubanos y demás bolivarianos 'Patria o muerte, venceremos"; quiero decir que todavía no conocemos el grito en la pared que es un cartel, con su lema para las Generales.

Sí, he empezado a preocuparme de que la preocupación de los partidos sea España, así bajo las distintas advocaciones, o sea, suma, ahora y más. ¿Hablamos de lo mismo cuando hablamos de España? ¿La España de los partidos, encerrada en las pocas palabras del reclamo publicitario, es la misma España de los españoles? Deseando estoy encontrarme a alguien no sé, importante, del grupo de Pedro Sánchez para preguntarle por qué ahora y no el año pasado, incluso el mes pasado, por qué tiene que ser ahora. Lo de Casado me es más inteligible, Más España son más votos, no reforzar la presencia del Estado, o sea, el Estado español, en aquellos lugares en donde se penaliza el empleo de la lengua común de los españoles o se ha legalizado un sistema fiscal diferente, por no extenderme. Más País es como todo, nada entre dos panes. ¿Ser más es tener más? Es la mercadotecnia, me temo, un escaparate con luces de Navidad. Pero se forma una hidra de goma dos en Cataluña y los nacionalistas vascos del PNV, tan moderado, se desgañitan explicando lo que algunos nos maliciábamos, que no son españoles "ni por el forro". Se mantiene el viaje que hice hace algunos años desde San Fernando a Ferrol: Andalucía libre, Castilla no es León, León no es Castilla, El Bierzo quinta provincia gallega y, para terminar, bajando Piedrafita, el inequívoco y rotundo Galicia no es España… Como para acudir al psiquiatra de guardia. La realidad discutida y discutible, ¿no? Lemas y lemas, con España como ingrediente principal. Pero nadie lo tiene tan claro como don Juan de Borbón, el Conde de Barcelona, lo tuvo en 1977 en su renuncia: ¡Majestad, por España, todo por España! ¡Viva España, viva el Rey!